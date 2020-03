El alcalde de Argentona pide disculpas por un abuso sexual

El alcalde de Argentona (Barcelona), Eudald Calvo, ha reconocido a través de su cuenta de Twitter haber tenido actitudes "machistas y sexistas" hace unos años. La confesión llega después de que este lunes un perfil anónimo en la misma red social le acusara de haberla manoseado en varias ocasiones, cuando Calvo era pareja de una amiga suya. Calvo se presentó en las elecciones municipales de mayo de 2019 con una candidatura unitaria impulsada por la ANC y formada por la CUP, ERC y los comunes, entre otros.

El ahora alcalde dice que se quiere disculpar de manera "sincera y honesta", aunque no ha querido entrar a "justificar ni discutir" los detalles de estos episodios: "Ahora me toca reflexionar mucho y trabajar para cambiar. Hay que erradicar el machismo de la sociedad y yo no he sido consecuente. Pero quiero cambiar a mejor. siento el perjuicio que haya podido causar ", ha señalado Calvo.

Dilluns van aparèixer a les xarxes socials algunes acusacions contra mi per haver tingut actituds masclistes i sexistes fa uns anys. Actituds que no justificaré ni discutiré perquè no crec que ara sigui el més rellevant, no em perdré en els detalls. Això vol ser una disculpa. — Eudald (@eudaldcc) March 3, 2020

El alcalde ha respondido así a una serie de acusaciones de quien dice ser la amiga de una expareja suya, y que Calvo no ha desmentido. Le acusa de haberle manoseado los pechos en al menos dos ocasiones, durante una manifestación y también en una celebración de fin de año. En una tercera ocasión, en una piscina, Calvo habría intentado volver a asediar la chica, esta vez sin éxito.

Expulsado de militancia de la CUP

Calvo fue expulsado de la militancia de la CUP a finales de 2019 después de que la acusaran de abuso sexual. Según ha explicado la diputada Natalia Sánchez, la formación recibió una denuncia a la comisión feminista de violencia machista. A partir de entonces se aplicó el protocolo y, después de que Calvo no quisiera asumir responsabilidades, fue expulsado.

Los anticapitalistas, sin embargo, no han concretado cuando se produjeron los hechos. "No importa en qué siglas se presentara en 2019", ha señalado Sánchez, que considera que lo importante es que Calvo ya no es militante de la CUP.