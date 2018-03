Roger Torrent convoca el pleno de investidura de Jordi Sànchez para el próximo lunes

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado el pleno de investidura del candidato Jordi Sànchez para el próximo lunes a las 10h., después de que el exlíder de la ANC haya pedido al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional que le dejen libre o le permitan acudir al Parlament para su investidura, alegando que su voluntad y la de su grupo es "respetar las decisiones del TC aunque no se comparta su contenido" así como la "legislación vigente".

El president del #Parlament, @rogertorrent, convoca per dilluns vinent a les 10 del matí el debat d’investidura de Jordi Sànchez ( @jordialapreso) com a candidat a ser investit president de la Generalitat — Parlament Catalunya (@parlamentcat) 6 de març de 2018

Sánchez a día de hoy no cuenta con los votos necesarios para ser investido tras la abstención anunciada por la CUP. 65 diputados (toda la oposición) votarán en contra de que sea president, mientras que, si la CUP no varía su posición, recibirá 64 votos a favor de los 66 diputados que sumab JxCat y ERC, pues Carles Puigdemont y Toni Comín no pueden delegar su voto desde Bruselas.

Para ser investido en primera votación, el candidato necesitará el apoyo de la mayoría absoluta de la cámara, es decir, un mínimo de 68 diputados. Si no consiguiera la mayoría absoluta, se podría someter a un segundo debate y a una segunda votación, dos días después, cuando bastará con que obtenga la mayoría simple, es decir, más votos a favor que no en contra.

JxCat pidió a Torrent este lunes unos días antes de convocar el pleno para intentar convencer a la CUP de que les preste su apoyo. El presidente del Parlament ha respondido convocando el pleno para dentro de seis días, aunque la decisión final dependerá del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.

En el escrito presentado este martes ante el Supremo, Sànchez ha reiterado la "real voluntad" tanto de él como candidato como de su grupo parlamentario para actuar "políticamente de manera siempre pacífica y respetuosa con la legislación vigente", algo que la defensa ve demostrado con la renuncia de Puigdemont a ser investido.