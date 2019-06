Zapatero habló con Junqueras antes del juicio y desea una sentencia "que no comprometa el diálogo"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha explicado este martes que, antes del inicio del juicio a los líderes independentistas, habló por teléfono con el exvicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, sin dar más detalles al respecto. Ha añadido que lo volvería a hacer y que desea una sentencia del Tribunal Supremo "que no comprometa el diálogo".

En una entrevista en Rac1 ha revelado que fue una breve conversación, que el líder republicano le trasladó que estaba a favor del diálogo y que procurara defenderlo: "Me dijo que apostaba por el diálogo, que había que dialogar. Soy un militante del diálogo y del entendimiento con Catalunya".

Hasta ahora era conocido que Junqueras le propuso a Zapatero que acudiera a reunirse con él en prisión, pero este lo declinó, tal como desveló eldiario.es. El exlíder del PSOE recibió el mensaje a través de dos intermediarios del entorno del exvicepresident para acudir a la cárcel a intercambiar pareceres sobre la actual situación política, a lo que Zapatero no accedió.

La legislatura "para el diálogo real"

A la espera de la sentencia a los presos independentistas, Zapatero ha confiado en que permita "recuperar la necesaria, deseable y saludable convivencia". "Ojalá esta sea la legislatura que sirva como palanca para el diálogo real con los partidos nacionalistas", ha añadido el expresidente del Gobierno.

Zapatero ha asegurado que no es partidario del referéndum de autodeterminación que plantea parte del independentismo como solución para el conflicto. "Es una salida falsa a un debate que no es la mejor demostración de una buena cultura democrática; la democracia es convivencia, buscar la unidad", ha defendido, y ha reconocido además que una reforma de la Constitución es una posibilidad que "está muy lejos" porque necesita "el apoyo de parte de la derecha".

Como ya afirmó con anterioridad, el expresidente ha rechazado la expresión "golpistas" para referirse a los políticos independentistas, pero no ha querido valorar si se les debe calificar como "presos políticos". "Es un debate ene el que no entraré. Tengo mi propia opinión, esto también me ha perseguido con el tema de Venezuela y estoy un poco cansado de tener que entrar en estos laberintos semánticos y nominalistas", se ha justificado.