Arranca la VI Edición de los Premios Airén por el Mundo

Wine Connection da el pistoletazo de salida a la VI Edición de los Premios Airén por el Mundo con la apertura del periodo de inscripción el 27 de abril, pudiendo formalizarse la participación a través de página web www.airenporelmundo.es.

Este certamen enológico tiene como objetivo el de continuar prestigiando la uva airén, mayoritaria en Castilla-La Mancha. Su significado va más allá de la competición entre las bodegas elaboradoras, ya que se busca un fin y bien común al “poner en valor el trabajo que están haciendo nuestros enólogos y bodegas", en palabras de los responsables de Wine Connection.

Prosiguiendo con el continuado éxito de las pasadas ediciones, Airén por el Mundo sigue contando con el apoyo expreso de las dos denominaciones de origen más representativas y tradicionales en el cultivo de la variedad airén, La Mancha y Valdepeñas, si bien al concurso cada vez concurren más bodegas de diferentes zonas del país, haciéndose valer su condición de categoría nacional.

El Concurso Nacional de Vinos Airén por el Mundo 2018 establece cuatro categorías para la presentación de los vinos:

Mejor vino Joven Airén (Monovarietal, mínimo 85% de airén cosecha 2017)

Mejor vino Airén Espumoso.

Mejor vino Airén Ensamblado con otras Variedades (mínimo 50% y máximo 85% de airén)

Mejor vino elaborado con uvas de Producción Ecológica.

Los participantes optarán a las medallas de oro y plata en cada categoría, otorgadas a la mayor y la segunda mejor puntuación respectivamente, obteniendo el Gran Oro el más valorado de todas las categorías. También resultarán reconocidos con el Premio Distinción los vinos de mayor puntuación, siempre que superen los 85 puntos.

La cata, a cargo de un comité de expertos de D.O. Mancha, la D.O. Valdepeñas y de la propia organización, se desarrollará a principios de junio, una vez que se cierre el proceso de inscripciones el 4 de junio, en la sede de DO La Mancha, procediéndose a la entrega de premios a finales del mismo mes en la que ya será la sexta gala y fiesta de celebración, en definitiva, de la variedad airén.