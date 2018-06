La "fiesta" del aceite de oliva de la DOP Montes de Toledo

Las familias toledanas han disfrutado de una auténtica fiesta del Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) organizada por la DOP Montes de Toledo en el popular Paseo Merchán de la capital toledana, una jornada lúdica y divulgativa cuyo principal objetivo es fomentar el consumo de aceite de oliva virgen extra en los hogares.

El director provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo, José Luis Rojo; el diputado provincial Rafael Martín, y el concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento toledano, Teo García, entre otras autoridades, han acompañado al presidente de la DOP Montes de Toledo, Andrés Gómez Mora, en la inauguración de esta celebración, durante la que diez almazaras de la Denominación de Origen han ofrecido su aceite a los visitantes, que han participado en catas y talleres con trucos para la buena utilización del aceite en la cocina y recetas saludables, además de diferentes actividades de animación para los más pequeños, con magia, juegos guiados, ‘body painting’ y yincanas.

Gómez Mora ha resaltado que esta iniciativa se encuadra en uno de los principales objetivos de la Fundación de la DOP, que es “fomentar el consumo de este ingrediente fundamental de la Dieta Mediterránea, que tiene tantas ventajas cardiosaludables y contra la diabetes”, un trabajo que se suma “a nuestro esfuerzo de certificar el mejor aceite de oliva virgen extra, producido en nuestro entorno inmediato”.

También ha destacado la participación de representantes de la Asociación provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios ‘La Vega’ de Toledo, con su presidenta al frente, Mari Carmen Novoa, en las actividades, ha mostrado también su confianza en que “quienes nos acompañen hoy puedan apreciar de manera directa las propiedades y el sabor único de nuestro aceite, de manos de quienes lo producen, una oportunidad única para que quienes cuidan la calidad en todos los procesos, desde la fuerza del árbol hasta la recogida y exprimido de la aceituna, puedan contarlo de forma directa a los consumidores”.

El director provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, José Luis Rojo, ha reconocido que jornadas como esta son fundamentales para dar a conocer entre los consumidores un producto que, además de ser uno de los más emblemáticos producidos en la provincia, cuenta con unas características envidiables tanto en crudo como para cocinar. Además, ha puesto en valor la variedad única cornicabra, propia del terreno y de la climatología de los Montes de Toledo, “detrás de la cual está el trabajo de una gran cantidad de agricultores que han conseguido de una selección natural un producto estupendo”.

Por su parte, el diputado provincial, Rafael Martín, ha subrayado “el peso de un sector económico muy importante para la provincia de Toledo, ya que el 30% de la producción regional se hace en esta provincia, lo que convierte a su industria en un auténtico motor económico”. Asimismo, ha ponderado “las posibilidades de desarrollo sostenible de nuestro territorio gracias a este sector, pues crea riqueza y empleo en zonas que no son siempre las más desarrolladas”. Por último, ha animado a la población a introducir en los desayunos saludables que se les da los niños no sólo fruta y pan, sino también aceite de oliva, no solo por sus propiedades, “sino por su sabor”.

Divulgación y gastronomía

El concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento toledano, Teo García, durante su visita a los stands de la feria, ha agradecido a la DOP la elección de Toledo para realizar este tipo de acciones de divulgación vinculadas a la gastronomía y a los productos agroalimentarios de calidad. Como ha señalado García, Toledo ya dio un empujón al mundo de la gastronomía y a todos los procesos vinculados a ella durante la Capitalidad Gastronómica que ostentó Toledo en 2016.

Por último, ha resaltado que “es fundamental que los consumidores sepamos dónde se produce nuestro aceite y cuáles son sus procesos de elaboración”, con iniciativas como esta, y ha agradecido a la DOP “la posibilidad de poner en valor lo nuestro en la ciudad más universal”.

El Consejo Regulador del aceite Montes de Toledo es el primero español que ha obtenido la acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para la certificación del producto amparado, pudiendo garantizar gracias a ello la competencia técnica, independencia e imparcialidad requeridas por la norma. En ella se integran un total de 34 almazaras de las provincias de Ciudad Real y Toledo, estando incluidos dentro de la zona de la DOP 106 municipios de la provincia de Toledo y 22 de la provincia de Ciudad Real.