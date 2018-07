Los consejos reguladores vitivinícolas se suman al nuevo Código de Comunicación del Vino

La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) ha anunciado su adhesión al nuevo Código de Comunicación Comercial del Vino, que entrará en vigor el próximo 1 de agosto de 2018. La organización que representa a las Denominaciones de Origen de vino se compromete, por ello, a que sus comunicaciones comerciales cumplan con el Código promovido por la Interprofesional del Vino de España (OIVE) desde su entrada en vigor.



La nueva regulación tiene por objetivo que el sector siempre lleve a la sociedad un mensaje de moderación y responsabilidad en el consumo de vino en todas sus comunicaciones comerciales. Por ello, cuantas más adhesiones se unan a esta iniciativa, "con más fuerza llegará el mensaje de que El vino solo se consume con moderación " señala Susana García, directora de la OIVE.

"La comunicación con el consumidor final debe ser siempre sincera y responsable. Uno de los valores que defiende CECRV con la marca Movimiento Vino D.O. es el consumo responsable como única forma de disfrutar del vino con denominación de origen ", añade Jesús Mora Cayetano, coordinador general de CECRV.

El presente Código refuerza el que ya se firmó en 2008 en el marco del programa 'Wine in Moderation-Art de Vivre' . Diez años después la OIVE refuerza este compromiso y clarifica algunos aspectos que, sostiene, "suscitaban dudas". Entre las novedades de este nuevo Código destacan la ampliación en el grado de cobertura que incluye radio y medios digitales y la inclusión también a bebidas sin alcohol a base de vino. Además, el Código hace especial hincapié en la incompatibilidad del consumo de alcohol en menores de edad, embarazadas y en la conducción.



La OIVE ha encomendado la verificación y el cumplimiento del Código a Autocontrol, una asociación independiente de reconocido prestigio que gestiona el sistema de autorregulación publicitaria. Los operadores y organizaciones que deseen adherirse a este Código de Autorregulación deberán hacerlo mediante el procedimiento establecido en la web www.wineinmoderation.eu



Con la adhesión al código, CECRV refuerza así su compromiso con la sociedad y el consumo responsable del vino que ya inició con la marca que emplea para sus comunicaciones con el consumidor final, 'Movimiento Vino D.O.', que también defiende valores como la calidad o la importancia del origen, el arraigo cultural de los territorios, la seguridad alimentaria, un estilo de vida saludable, la diversidad; valores que se trasladan en sus iniciativas de comunicación y dirigidas muy particularmente a un público joven que, o bien aún no se ha acercado al mundo del vino, o acaba de empezar a descubrirlo.