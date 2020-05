Pedro Valenzuela, investigador y experto en salud deportiva advierte de los riesgos de la vuelta a la competición "con prisas"

El avance de la desescalada en todo el territorio nacional ha propiciado la vuelta a la actividad deportiva. Más de tres meses de confinamiento total o parcial han pasado factura a la forma física de los ciudadanos en general y de los deportistas de élite en general.

Muchos de ellos han vuelto ya a los entrenamientos y se preparan para competir. ¿Qué se pueden encontrar? ¿Qué ritmos han de seguir? Charlamos con Pedro Valenzuela, investigador en el Departamento de Biología de Sistemas y colaborador en la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) a través del Centro de Alto Rendimiento de Madrid.

Usted trabaja de cerca con deportistas de élite. Para todos los ciudadanos está siendo duro, pero… ¿Cómo cree que lo llevan ellos? Muchos son personas muy expuestas a la opinión pública y a la admiración de los seguidores

Hasta ahora la parte más dura ha sido lo relacionado con los Juegos Olímpicos de Tokio. Es lo que más les ha afectado después de cuatro años entrenando y solo pensando en eso. Estando confinados han ido perdiendo forma física, no sabían si podrían mantenerse o no.

Una vez que se suspendieron hasta 2021, al menos los que yo conozco, han sido muy responsables. Les ha parecido la mejor opción y a pensar en el año que viene. Psicológicamente ha sido un momento muy duro porque en estos tres meses han perdido el trabajo de cuatro años. Los que estaban mejor han perdido la ventaja y han de volver a empezar.

Y además con la incertidumbre ante posibles rebrotes…

Sí, ahora mismo además están entrenando, pero no se puede decir que hayan vuelto a la normalidad. Lo hacen en grupos pequeños o aislados. Volver a coger forma en un año y en estas condiciones es difícil. Tampoco se sabe lo que pasará tras el verano.

Creo que ahora mismo la motivación no es la mejor para preparar los Juegos Olímpicos.

¿Cuánto tarda el cuerpo de un deportista de élite en perder la forma física?

En cualquier persona, en una o dos semanas de baja actividad física, como la que hemos vivido durante el confinamiento, se pierde hasta un 5%. Eso es un deportista de élite es muchísimo.

La diferencia entre ganar o perder son milésimas de segundo. Para ellos perder entre un 5% y un 10% en estos meses ya es mucho. En recuperarlo pueden tardar varios meses.

¿Esta situación es inédita en el deporte de élite o, de alguna manera, puede compararse al parón cuando termina la temporada de competición, las vacaciones de verano?

En parte es parecido a cuando tienen un par de semanas de vacaciones, - porque no suelen tener más- aunque siguen entrenando a menor nivel. Tanto tiempo de parón no se puede comparar con nada. No han podido nadar o montar en piragua, por ejemplo.

Lo único que nos puede servir de referencia es lo que ocurrió en la Liga de Fútbol Americano. Estuvieron parados durante tres meses por una huelga. No entrenaron en sus instalaciones, ni a sus servicios médicos. Estuvieron aislados por así decirlo. A la vuelta se produjo un pico brutal de lesiones. Tuvieron poco tiempo para una pretemporada y en cuanto volvieron a la competición si normalmente se producían cinco lesiones del tendón de Aquiles en toda la temporada, se dieron doce solo en la semana de pretemporada.

Es algo similar a lo que ha ocurrido recientemente en la Bundesliga, con una gran cantidad de lesiones en el regreso de la competición

Efectivamente, queremos que los deportistas vuelvan al nivel lo antes posible. Se van a acumular muchas competiciones, muchos entrenamientos y eso puede desencadenar muchas lesiones.

¿Qué le pasa al cuerpo acostumbrado a una disciplina diaria severa cuando deja de entrenar a ese ritmo y sin supervisión?

Se dan muchos cambios. Sobre todo, a nivel fisiológico. Es algo sistémico en todo el organismo. Perdemos masa muscular, la conducción nerviosa también empeora, es decir, los músculos no funcionan porque sean grandes o pequeños sino porque necesitamos un cerebro que los controle y esos estímulos eléctricos también disminuyen su frecuencia etcétera.

Los tendones, que son los grandes olvidados también dejan de estar preparados. En confinamiento los tendones y la masa muscular son lo que más empeora y de ahí las lesiones. Después, a nivel óseo puede haber más fracturas y en el plano cardiovascular, el corazón se atrofia, deja de enviar la misma cantidad de sangre, disminuye la capacidad respiratoria.

¿Es igual para cualquier deporte?

No, no es igual. Hay deportes en los que afecta más la pérdida de masa muscular o de potencia y en otros la pérdida de capacidad respiratoria. Por ejemplo, a un maratoniano perder un 5% de masa muscular a lo mejor no le afecta mucho, pero a uno de halterofilia le costará mucho recuperarlo.

La mayoría han hecho lo que han podido en casa por mantener su forma física.

Necesitarán ahora mucha resiliencia…

Sí, y sobre todo motivación para mantener sus entrenamientos a tope sin saber si habrá o no rebrote.

¿Qué consejos se pueden ofrecer a los entrenadores o preparados físicos?

El mejor consejo es que no haya excesiva prisa. La vuelta tiene que ser muy paulatina incluso aunque creamos que hemos mantenido la forma física. Las ganas de recuperarla rápido por las competiciones pendientes o las venideras solo puede provocar muchas lesiones.

Que sea con tranquilidad y progresivo. El mensaje no es solo para entrenadores sino para quienes diseñan el calendario de competiciones. Es el caso de la Liga de Fútbol. Y eso con el handicap añadido del calor en los meses de junio o julio.

¿Cuándo cree que el deporte será lo que era?

Espero que este verano puedan entrenar con normalidad. Volver al nivel anterior al confinamiento…Quizá para final de año. Espero que al menos hasta septiembre pueda considerarse como una pretemporada larga y que tengan más tiempo para prepararse. Pero ya sabemos que a veces el negocio prima sobre la salud de los deportistas.