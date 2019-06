La egiptología española se abre paso en el panorama mundial de la especializada disciplina

Egiptología, un nombre que evoca sentimientos de misterio y de tradiciones antiguas, es realmente una prestigiosa rama del estudio de la historia que ha tenido una extensa tradición en países como Francia, Reino Unido o Alemania. España se ha quedado más atrás en el desarrollo de estos estudios, pero ahora da un paso adelante. La Universidad de Alcalá de Henares acoge entre los días 17 y 21 de junio el prestigioso congreso ‘Current Research in Egyptology’, uno de los eventos más influyentes en esta disciplina. Su presidente es el joven investigador de la universidad, Raúl Sánchez Casado. El comité organizador del Congreso está formado también por los investigadores Marta Arranz, Jónatan Ortiz, Albert Planelles, Patricia Mora y Sergio Alarcón.

En el Congreso participarán más de 150 investigadores que tratarán distintas temáticas, como la arquitectura, religión, literatura, cerámica o artefactos, además de arqueología. También habrá sesiones para que los investigadores ‘junior’ puedan presentar sus póster y se han organizado actividades paralelas de ocio y tiempo libre. Los investigadores e investigadoras podrán conocer así el entorno de Alcalá de Henares, Madrid y también visitarán Toledo, también Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Sánchez Casado explica que el ‘Current Research in Egyptology’ nace en la ciudad de Oxford en el año 2000, para poder dar difusión a las investigaciones de doctorandos y postgrados. Primero sólo incluía a los académicos de la universidad, pero luego se fue expandiendo hasta llegar a nivel internacional en el 2010. En esta edición, la Universidad de Alcalá de Henares se enfrentaba a rivales como la Universidad de Humboldt o la Universidad Libre de Berlín, que son “centros madre” de la egiptología desde el siglo XIX.

“En España nos incorporamos en el siglo XX y con profesores que comenzaron en los años 60’. Somos la cuarta generación de egiptólogos en España y por eso es una gran victoria. Somos un equipo joven y con humildad, pero necesitábamos el espaldarazo para consolidar la egiptología en Alcalá como disciplina seria”, explica el profesor. Sánchez explica que es la primera vez que viene a España un congreso de esta magnitud en esta disciplina y que esto ayuda a fortalecer las expectativas que está creando el departamento de la Universidad. También concede que la ubicación es privilegiada: “Estamos en una Ciudad Patrimonio de la Humanidad en el centro de un país lleno de sol y de luz”.

Logo del congreso

El congreso es un punto de inflexión para el departamento en la Universidad. “Creo que es muy importante, porque a la UAH van llegar los principales investigadores jóvenes del mundo que, en gran parte de los casos, serán los grandes egiptólogos en un futuro próximo. Por tanto, estamos poniendo la Universidad de Alcalá en el mapa de la Egiptología y es también una forma de atraer a nuevos talentos, a nuevos estudiantes que quieran dedicarse a esta disciplina”, asegura Raúl Sánchez.

El evento está destinado a aquellos investigadores que se encuentran en los primeros años de su carrera. “Tendremos tres sesiones paralelas para exponer las investigaciones, en sesiones agrupadas de manera temática, como la literatura, la religión o la arquitectura”, explica el presidente del congreso que señala que estos son también los elementos que hacen de la egiptología una rama tan atractiva del estudio de la Historia. “Egipto es atractivo, tiene una antigüedad que pocas culturas superan y ese componente de misterio que empezó a crecer en el siglo XIX, con el punto álgido de Tutankamon y que le da ese punto de interés. Los egiptólogos investigamos por la cultura, por la lengua, la religión, que es muy especial y ha aportado mucho a las religiones actuales y a la cultura europea.

En el congreso también intervendrán los ‘key lectures’, profesores consagrados que ofrecerán sesiones magistrales, entre los que se cuentan también profesores de la Universidad de Alcalá de Henares. Entre ellos, el doctor Antonio J. Morales, que ofrecerá la clase ‘The founders of an age: early Middle Kingdom elite officialsand royal strategies at Thebes’, o el doctor Alejandro Jiménez Serrano con la clase ‘The role of secondary members of the Elephantine elite in the local administration during the Middle Kingdom’.

El departamento que se dedica a la egiptología en la Universidad de Alcalá de Henares está enmarcado dentro de la sección de Orientalística, del área de Historia Antigua y que cuenta con dos profesores “cabeza”: Antonio Javier Morales y Josué Juste. Juste ofrecerá también una ‘key lecture’, ‘Highlitghting Mesopotamian and Levantine influence in Egyptian civilizations: three case studies’, así como la clase de cierre del congreso ‘A window to two thousand years of history of the Theban necropolis: the Spanish archaeological mission to Dra Abu el-Naga’, hablando de una misión arqueológica española a Dra Abu el-Naga, situada junto a Tebas.