‘Lo que hacemos en las sombras’: las locas aventuras de cuatro vampiros y un humano

Los vampiros esos seres incrustados en la fantasía literaria y que después dieron su pertinente salto al cine y tiempo después a la televisión. Unos seres fantasiosos que huyen del sol, del agua bendita, del ajo o de las estacas de maderas y que forman parte del imaginario individual desde prácticamente la infancia. Su historia, mitología e idiosincrasia han sido tratadas desde ciento de enfoques y tonos distintos -comedia, terror, animación, acción o drama-. Esta semana toca hablar de ellos en forma de falso documental y con humor -mucho humor-, gracias a la serie ‘Lo que hacemos en las sombras’ (‘What We Do in the Shadows’) que se puede ver en HBO España.

La serie, creada por Jemaine Clement para la factoría FX, tiene una primera temporada -ya renovada por otra-, de diez episodios de media hora de duración cada uno en estilo de mockumentary y, en la dirección de algunos episodios, se encuentra el propio Clement y Taika Waititi. Precisamente, nombro a estos dos porque son los guionistas, directores y protagonistas de la película homónima que se estrenó en 2014 en cines. Por lo que esta es una nueva adaptación de aquella historia, pero en formato serial. Los cinco protagonistas son Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou, Harvey Guillen y Mark Proksch.

La historia sigue la vida cotidiana de cuatro vampiros que llevan viviendo juntos durante cien años en Staten Island, Estados Unidos. El líder de grupo es Nandor el implacable (Kayvan Novak), un gran guerrero y conquistador del Imperio Otomano que ha tomado el timón de este peculiar grupo. También está el vampiro británico, Laszlo (Matt Berry), un canalla, un dandy y un tanto fanfarrón. Le encantan las fiestas y las aventuras, aunque falle en la mayoría de ellas. Luego está Nadja (Natasia Demetriou), una vampira seductora, inteligente y tentadora. Su sabiduría y provocativas experiencias pasadas dan una visión de los pros y los contras de la vida inmortal. Por último, está Colin (Mark Proksch), un vampiro emocional, que solo se alimenta de las emociones y sentimientos humanos.

En el medio de este cóctel explosivo se encuentra Guillermo (Harvey Guillen), un familiar humano de Nandor, que vive con la ilusión de que su maestro le convierta en vampiro de una vez por todas.

Lo primero que llama la atención es ese toque intencionado a producción amateur y cutre de falso documental, como si estuviera filmado con cámara en mano por un par de estudiantes de primero de carrera. Los cuatro vampiros y Guillermo estarán “acompañados” por las cámaras y habrá momentos donde realizarán confesionarios al estilo ‘Modern Family’ o ‘Gran Hermano’. Allí comentarán las diversas cosas y acciones que pasan durante la historia. Donde en gran parte de las ocasiones choca el querer con la realidad provocando hilarantes y desternillantes escenas.

La cotidianidad de la vida moderna y actual se mezcla con la visión desfasada y antigua de los protagonistas. Las cosas no se hacen o resuelven igual ahora que hace cientos y cientos de años y, de ahí, lo bien que explota la serie ese choque a través de situaciones -y la resolución de las mismas- de forma cómica, surrealista y con mucha guasa. ‘Lo que hacemos en las sombras’ también guarda, en algunos de sus capítulos, cierta crítica satírica cultural y social.

La serie gana muchísima agilidad y ritmo con historias que se encapsulan en capítulos de menos de 30 minutos de duración. Por ejemplo, el espectador será testigo de la organización de la tradicional orgía bianual de los vampiros, la descacharrante guerra contra los licántropos, la llegada y loca noche contra un Baron vampiro que quiere “conquistar” el mundo, conocer al gran y mega consejo vampiril, la petición de la nacionalidad estadounidense o conocer el árbol genealógico de Nandor, entre otros relatos. La estructura serial ayuda mucho al gran éxito que ha tenido ‘Lo que hacemos en las sombras’.

La figura de outsider de Guillermo y su interacción con los vampiros es francamente desternillante. Este personaje uno de los grandes puntazos de ‘Lo que vemos en las sombras’; aunque, los cuatro protagonistas vampiros son simplemente geniales. Sin olvidarme, de los cameos geniales que hay durante esta primera temporada que no os los quiero descubrir. Se me olvidaba reseñar la simplicidad y comicidad de los propios efectos especiales de la serie que le dan un toque muy paródico.

‘Lo que hacemos en las sombras’ os sorprenderá a muchos, de verdad. La serie que se ve prácticamente de una sentada es súper divertida y amena. Su primera temporada ya se puede ver en HBO España y cuya segunda se estrenará durante el año que viene. Si te interesa ver la película se encuentra en el catálogo de Filmin.