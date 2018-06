Sobre la denuncia a Evaristo Páramos y el retroceso democrático

Ahora, a quienes les parece bien esta denuncia, empiezan a justificar que el motivo no son las letras de sus canciones, sino que insultó a la policía en un concierto, dando por buena, por tanto, la denuncia. Debe ser que no conocen bien sus letras, porque en alguna de ellas se dicen barbaridades bastante más gordas que llamarlos 'hijos de puta'.

Pues bien, yo llevo cerca de una década aguantando que todo el que quiera diga en voz alta en cualquier circunstancia y libremente que los políticos somos todos iguales, unos chorizos, unos vagos o unos hijos de puta. Y no por eso voy denunciando a la gente a diestro y siniestro, y aunque lo hiciera la multa o pena que les podría caer es mucho menor que si se lo dirigieran a la policía, debe ser que los cuerpos policiales se entrenan para ser muy duros físicamente, pero luego tienen la piel mas fina que el común de los mortales.

En fin, como decía, no voy denunciando gente por ahí, muy al contrario, intento unas veces con más éxito y otras con menos, argumentar que eso no es cierto, que no todos somos iguales, y que de hecho la mayoría somos honrados y trabajamos jornadas de 24×7. Es lo que se viene llamando libertad de expresión, otra cosa sería que alguien dijera que Francisco Riaño ha robado dinero público, en cuyo caso no os quepa duda que acudiría a los tribunales.

Evaristo Páramo, desde un escenario en el marco de una expresión artística (que te puede gustar más o menos), habló desde la generalidad, y envió un mensaje de denuncia social (con el que se puede no estar de acuerdo), desde la absoluta incorrección política, la actitud desafiante, la irrespetuosidad y la crudeza sangrante que define al movimiento Punk… más me hubiera extrañado que dijera “jopelines, cuanta maldad encierran algunos policías en sus reprochables actuaciones” … o haber oído decir desde un escenario “Policías hijos de puta” a Ismael Serrano, El prefiere decir que vivimos “atrapados en azul” como decía, el punk es lo que tiene.

Estamos retrocediendo décadas en derechos y libertades y eso si es un hecho objetivo, desde que el PP instauró la Ley Mordaza en Marzo de 2015, se han tramitado unas 30 denuncias diarias por “faltas de respeto a la policía”, convirtiéndose en la segunda causa de sanción impuesta por la aplicación de esta Ley, solo por debajo del consumo o tenencia de drogas en lugares públicos.

Sobre como se aplican a titiriteros y cantantes leyes antiterrotistas que el propio Aznar no aplicó en su momento a ETA… Perdón como él los llamaba Movimiento de Liberación Vasco, ya hablamos otro día si eso.