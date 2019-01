Almodóvar galardonado por el Círculo de críticos de Londres

El cineasta español Pedro Almodóvar fue galardonado hoy con el premio Dilys Power del Círculo de Críticos del cine de Londres por su "excelencia cinematográfica" mientras que "Roma" fue elegida la película del año.

En una gala celebrada en un hotel de la capital británica, Almodóvar recibió el galardón de la actriz Tamsin Greig, que trabajó en el West End de Londres en la adaptación al teatro de su famosa película "Mujeres al borde de un ataque de nervios".

"Es maravilloso. Al ponerme más viejo, aprecio los premios mucho más", declaró Almodóvar a los medios.

El círculo de críticos otorgó el premio al mejor director a Alfonso Cuarón por su filme "Roma", que ha sido ya nominada a siete estatuillas de los premios de cine británicos Baftas.

El filme "The Favourite" se llevó el galardón a la mejor cinta británica, mientras que las protagonistas de esa película se llevaron los premios por mejor actriz y mejor actriz de reparto, Olivia Colman y Rachel Weisz, respectivamente.

Ethan Hawke obtuvo el premio al mejor actor por "First Reformed" y Richard Grant el de mejor actor de reparto con "Can you ever forgive me?".

Almodóvar destacó hoy el éxito del filme "Roma" y manifestó su alegría de que la cinta de la plataforma Netflix esté cosechando tanto éxito, al tiempo que resaltó que el interés por el cine en lengua española es cada vez mayor.

"El (interés por el) cine en lengua española es cada vez mayor, no sólo en países latinos sino en todo el mundo y en Estados Unidos", resaltó Almodóvar.

"Roma es realmente un gran triunfo para la lengua española" y "estoy orgulloso de mi lengua", afirmó el director al llegar al hotel londinense donde se entregaron los premios.