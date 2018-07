Antonio Banderas logra su segunda nominación a los Emmy

El actor Antonio Banderas logró hoy la nominación al Emmy como mejor actor en una miniserie o película para televisión por su trabajo en "Genius: Picasso", anunció hoy la Academia de la Televisión de Estados Unidos.

En esa categoría competirán con Darren Criss ("The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"); Benedict Cumberbatch ("Patrick Melrose"); Jeff Daniels ("The Looming Tower"); John Legend (Jesus Chris Superstar Live in Concert) y Jesse Plemons ("USS Callister Black Mirror").

Banderas obtuvo su primera nominación a los Emmy en 2004, en la misma categoría, con "And Starring Pancho Villa as Himself", por interpretar a Pancho Villa.

El intérprete malagueño da vida al artista Pablo Ruiz Picasso en "Genius", del canal National Geographic y supervisada por Brian Grazer y Ron Howard, una serie de diez capítulos de una hora de duración cada uno.

La vida y obra del autor del "Guernica" y "Las señoras de Avignon" centra la segunda temporada de "Genius", que en su primera entrega contó con Geoffrey Rush y giró en torno a la figura del físico Albert Einstein.

National Geographic, que con la primera temporada de "Genius" tuvo el mejor estreno del canal en su historia, apuesta ahora por narrar cómo Picasso imaginó e interpretó el mundo de manera completamente heterodoxa, y cómo generó más de 50.000 obras de arte, todo ello mientras hacía frente a tumultuosos matrimonios y disfrutaba de numerosos romances en tiempos políticamente convulsos.

"No hemos tratado de glorificar a Pablo Picasso; el nuestro es un personaje con claroscuros, y lo mismo en su relación con sus mujeres e hijos. También afirmo que no hay desamor y no hay abusos, es un hombre que quiere y puede con todo", dijo Banderas en su día a Efe.

Banderas, conocido admirador del pintor, es uno de los tres 'Picassos' de la serie -niño, joven y adulto-, al que "agarra" a los cuarenta y no suelta hasta su muerte, en 1973.

Esta no es la primera vez que Picasso se cruza en la carrera de Banderas, ya que durante años estuvo involucrado en un filme que iba a ser dirigido por Carlos Saura sobre su figura, pero que nunca se llegó a rodar.