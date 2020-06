Garzón ante las críticas por la ley del juego: No tengo miedo a las presiones de nadie

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha rechazado este viernes haber recibido ningún tipo de presión para no haber prohibido por completo la publicidad de los juegos de azar y las apuestas en línea en su proyecto de real decreto. "No tengo miedo a las presiones de nadie ni me dejo atosigar", ha afirmado.

"No es complicado para mí enfrentarse a ningún tipo de interés de gran empresa. No creo en conspiraciones: asumo que hay diferentes perspectivas y yo me siento delante y las enfrento. (...) No tengo miedo a las presiones de nadie ni me dejo atosigar, ni mucho menos. Creo además que mis interlocutores lo saben porque no me llaman para presionarme", ha subrayado en su primera comparecencia en el Senado.

Lo ha hecho después de que varios portavoces hayan lamentado la "tibieza" del proyecto con el que pretende regular la publicidad del juego, especialmente del portavoz de Compromìs, Carles Mulet, que ha criticado su "falta de valentía" por "las presiones indeseables a las que someten las patronales" del sector.

Garzón ha recordado que, tras superar la fase de consulta pública y recoger varias de las aportaciones vertidas pero, sobre todo, las "lecciones" que se han aprendido durante el estado de alarma, el borrador que enviará en los próximos días a la Comisión Europea ha endurecido muchas de las medidas contempladas inicialmente.

De hecho, la norma que salga estará más en la línea del artículo 37 del decreto del estado de alarma, que prohibió los anuncios en cualquier soporte publicitario a cualquier hora del día, excepto en la televisión, en la que estaban permitidos en la franja horaria de entre la 1 y las 5 de la madrugada.

"No era todo lo que nos hubiera gustado que fuera, pero no renunciamos a nuestro acuerdo de Gobierno", ha dicho el ministro, quien ha avanzado que si el primer texto calculaba una reducción del 80 % de este tipo de publicidad, en el nuevo "probablemente sea muchísimo más".

Sin embargo, y dado que es un sector que "mueve mucho dinero", en Consumo quieren "ser muy pulcros" y abordar este asunto de manera "gradual" para "evitar que en cualquiera de los movimientos alguien tire por tierra este trabajo".

En otro momento de su intervención, Garzón ha aclarado que el Gobierno mantendrá los precios máximos de las mascarillas y los geles hidroalcohólicos "mientras dure la concepción de que son un bien de primera necesidad".

También ha destacado su intención de "acometer" la eliminación de la denominada tasa rosa porque es una "discriminación de precios por razón de género", y ha añadido que el IVA de los productos de primera necesidad de higiene femenina "está sometido a revisión".