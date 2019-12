Julia Uceda dice que es impresionante tener a García Lorca en su currículo

La veterana poeta Julia Uceda, galardonada hoy con el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca, ha dicho a Efe que tener en su currículo el nombre del poeta universal es "algo muy impresionante cuando llega".

La poeta y profesora, nacida en Sevilla en 1925, ha confesado que, al saber que había ganado la decimosexta edición del premio por unanimidad del jurado se ha emocionado e impresionado y ha insistido: "Es algo que agradezco muchísimo".

También ha manifestado su sorpresa al recibir la noticia del premio poco después del mediodía de hoy jueves porque ni siquiera le constaba que estuviera propuesta para esta distinción que reconoce el conjunto de una obra de un autor vivo.

"En mi obra ha tenido influencia todo, la vida la he vivido intensamente, con esfuerzo y con cariño, he conocido personas estupendas en todos los sentidos y, aunque suene presuntuoso, no me arrepiento de nada, a lo mejor solo de no haber sido lo suficientemente agradable para alguien que quizás esperara algo de mí", ha dicho la poeta.

"Volvería a tener la misma vida si tuviera esa oportunidad, que prefiero no tenerla", ha añadido.

Julia Uceda ha asegurado que sigue escribiendo y que, casualmente, uno de los últimos poemas que ha escrito está dedicado a Granada, ciudad en la que se otorga este premio de poesía, dotado con 20.000 euros.

También ha asegurado que ha estado una semana sin conexión a internet y que eso la ha "desesperado" porque "internet es muy cómodo".

La poeta, que desde hace años vive en el campo en las proximidades de Ferrol (La Coruña), también ha asegurado que echa de menos el sol, pero ninguna otra cosa, lo que ha atribuido a los años que ha vivido fuera, en Estados Unidos, ejerciendo como profesora, desde 1965 a 1973, para después residir en Irlanda hasta regresar a España, donde ha ejercido en las Universidades de Cádiz y de Sevilla, en 1976.