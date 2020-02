Paulina Rubio posa con sus hijos: su "universo" y su "mayor orgullo"

La cantante mexicana Paulina Rubio ha posado en sus redes sociales flanqueada de sus hijos Nicolás y Eros, a los que califica como: "Mi mayor orgullo", "This is My Universe" (Mi universo), "My Evreything" (Mi todo).

Así de dulce, sincera y orgullosa se muestra la cantante en su cuenta de Instagram, a la que ha subido una imagen junto a sus hijos: Nicolás, de nueve años, fruto de su relación con el empresario Nicolás Vallejo-Nagera, y Eros, de tres, con su ex pareja el músico Gerardo Bauza.

La conocida como "Chica Dorada" posa con ambos, uno a cada lado, en el plató del programa "Mira quién baila", en el que actuó levantando a los asistentes con sus canciones animadas y llenas de ritmo.

Lo cierto es que Paulina no suele mostrar mucho a sus hijos en las redes sociales, aunque también el verano pasado se fotografió junto a ellos y a su madre, Susana Dosamantes.

La relación entre los ex de la estrella de la música mexicana no es siempre buena, ambos la han acusado de limitar las visitas con los niños, incluso durante meses.

Nicolás Vallejo-Nagera la demandó en abril de 2019 en la corte de Miami porque le "ocultaba" el paradero de su hijo y por romper "flagrantemente" su acuerdo de custodia compartida de múltiples maneras.

También ella presentó una moción legal "urgente" contra el empresario, en la que afirmaba que su exmarido violó el arreglo de custodia compartida de Andrea Nicolás, que firmaron en noviembre de 2014.

En el mismo documento manifestaba su preocupación porque el padre no solamente está descuidando su bienestar, también lo está involucrando en un "comportamiento alienante" que lo afecta negativamente y, por lo tanto, le pide a la corte que intervenga de inmediato.

Por su parte, Bauza reclama sin descanso más tiempo con su pequeño Eros, incluso desde Instagram, donde cuelga vídeos frente a la puerta de la casa de la artista quejándose de no poder recogerlo.