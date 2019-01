Los Razzie nominan a "Gotti" y a Donald Trump entre lo peor del año

La película "Gotti" colideró hoy las nominaciones a la 39 edición de los premios Razzie, que "celebran" lo peor del año en Hollywood y que, en esta ocasión, incluso se han acordado del presidente de EE.UU., Donald Trump, con una candidatura al peor actor.

"Gotti" se llevó la palma con seis candidaturas: peor película, peor actor (John Travolta), peor actriz de reparto (Kelly Preston, esposa de Travolta en la vida real), peor dúo (Travolta y Preston), peor director (Kevin Connolly) y peor guión (Leo Rossi y Lem Dobbs).

El mismo número de candidaturas obtuvieron la comedia "Holmes & Watson", el documental conservador "Death of a Nation" y la comedia "Happytime Murders", anunció hoy la fundación Golden Raspberry, que entrega los premios.

El trofeo a la peor película del año lo disputarán "Gotti", "The Happytime Murders", "Holmes & Watson", "Robin Hood" y "Winchester".

Trump, nominado por sus apariciones en "Death of a Nation" y el documental de Michael Moore "Fahrenheit 11/9", luchará en la categoría de peor actor frente a Johnny Depp ("Sherlock Gnomes"), Travolta ("Gotti), Will Ferrell ("Holmes & Watson") y Bruce Willis ("Death Wish").

El mandatario estadounidense, que ya se alzó con una de estas estatuillas por "Ghosts Can't Do It", en 1991, también recibió en la actual edición con una nominación al peor dúo (junto a su esposa, Melania Trump) y la primera dama se llevó una por su parte como peor actriz de reparto ("Fahrenheit 11/9").

Los ganadores se desvelarán el 23 de febrero, un día antes de la ceremonia de los Óscar.