"Valeria",la serie sobre los libros de Benavent, llega a Netflix el 8 de mayo

Una escritora sumida en un bloqueo creativo y una crisis de pareja encuentra refugio y apoyo en sus tres mejores amigas. Eso es lo que cuenta "Valeria", la nueva serie de Netflix basada en la colección de libros de Elísabet Benavent, que llega a la pequeña pantalla el próximo 8 de mayo.

La actriz catalana, Diana Gómez ("45 revoluciones", "Se quién eres"), que será la encargada de dar vida a Valeria, explicó a la prensa durante una pausa del rodaje que se siente muy identificada con su personaje: "Valeria también tiene casi 30 años como yo, está en un momento de bloqueo tanto laboral como económico, y eso me ha pasado a mí también. Hace un año estaba sin dinero y sin trabajo como ella".

Gómez también añade que interpretar a Valeria ha sido un auténtico regalo. "Me encantó el papel desde el principio, me enganché a mi personaje desde el minuto uno porque considero que Valeria es una persona valiente, luchadora y persistente, y esos son los papeles que me gusta hacer", afirma.

La serie tiene un tono muy natural, con pinceladas cómicas, lo que le ha resultado muy complicado de aplicar al principio. "Lo más difícil ha sido intentar aportar comedia, pero sin pasarte", relata la actriz.

Con el madrileño barrio de Malasaña convertido en un personaje más, "Valeria" es un drama con tintes cómicos y humorísticos que pone sobre la mesa temas como los problemas laborales, la crisis de los 30, el sexo o problemas de pareja. "La serie ofrece una naturalidad cotidiana increíble", apunta Elísabet Benavent.

Benavent (Gandía, 1984) -conocida en redes sociales como Betacoqueta y que ha vendido más de 450.000 ejemplares de la colección de cinco libros que componen la saga- relata que cuando escribió "Valeria" fue como recuperar a un grupo de amigas que había dejado en Valencia, reanudar la cena de los viernes y volverse a contar los problemas.

"Este proyecto surgió de una manera natural. Cuando lo imaginé en mi cabeza era una serie que bebía mucho de otras que yo estaba viendo cuando comencé a escribirla. Tiene tintes de 'Sexo en Nueva York' y de 'Girls'", apunta la escritora, que en la serie ha ejercido de consultora creativa.

Las novelas narran la historia de Valeria, una escritora que vive una crisis y que para salir de ahí busca la ayuda y comprensión de sus tres mejores amigas Carmen (Paula Malia), Lola (Silma López) y Nerea (Teresa Riott). Según la escritora, esta temporada se basa principalmente en el primer libro.

"Obviamente han actualizado cosas que en los libros se quedaban atrasadas para la época actual como pueden ser las tecnologías -'En los zapatos de Valeria' se publicó en 2013-, pero principalmente esta temporada bebe mucho del primer libro de la colección. A lo seguidores de los libros le gustará la serie porque es muy fiel", afirma.

Sobre ellas gira todo el universo de "Valeria", aunque la trama también cuenta con compañeros de aventuras como Adrián (Ibrahim Al Shami) marido de Valeria, del cual empezará a dudar de su amor cuando conoce a Víctor (Maxi Iglesias).

"Ellos tienen un papel fundamental. Víctor es el hombre con el que se encuentra Valeria, un tipo ideal, un poco animal mitológico, inalcanzable emocionalmente, mientras que Adrián es lo fiable, el romántico, el artista y el que tiene una visión del mundo más convencional", puntualiza Benavent.

La serie, producida por Plano a Plano y dirigida por Inma Torrente y Nely Reguera, llega el próximo día 8 de mayo a los 190 países en los que está presente Netflix, cosa que para las protagonistas de la serie es "muy excitante".

Silvia García Herráez