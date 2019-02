La imagen en la frontera que desató la ira contra Trump y otros cinco fotones que compiten por el World Press Photo 2019

Yana, una pequeña niña hondureña que está a punto de celebrar su cumpleaños, llora mientras su madre es registrada por un agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos en Texas. La escena no es insólita. Otras familias que viajaron desde México, primero en balsa por el rio Bravo y luego en furgonetas, también fueron detenidas por las autoridades corroborando así la "tolerancia cero" en inmigración que en abril de 2018 anunció Jeff Sessions, fiscal general del país presidido por Donald Trump.

La desgarradora imagen fue tomada por John Moore, quien confesó al Huffington Post que "fue muy difícil ver lo que sucedía frente a mi lente y pensar cómo sería para mis hijos separarse de mí". Como se explica en el periódico, el padre de Yana aseguró que la niña y su madre no habían sido separadas. Sin embargo, el momento se viralizó rápidamente por redes sociales despertando la indignación de miles de personas críticas con la política del gobierno de Estados Unidos que, según un informe recientemente publicado por The New York Times, habría alejado a miles de niños de sus familias.

La conmovedora instantánea es solo una de las seis nominadas a mejor fotografía del año para el World Press Photo 2019, el certamen de fotoperiodista más importante del mundo. Para esta 62ª edición el jurado ha tenido que seleccionar entre más de 78.800 profesionales, de los cuales solo 43 han conseguido pasar el corte. Y, además de las ya conocidas categorías, como naturaleza, retratos o deportes, esta vez se introduce la de Historia del año, que busca honrar a las mejores series de instantáneas de la temporada. El resultado es una selección de candidatos de 25 nacionalidades distintas con algo en común: han inmortalizado una historia que debe conocerse en cualquier rincón del mundo.

Los ganadores para las diferentes modalidades se anunciarán el 11 de abril de 2019, durante una entrega de premios en Ámsterdam. Tres días después, como viene siendo habitual, comenzará una exposición con las imágenes reconocidas que recorrerá alrededor de 100 ciudades comenzando por la capital de los Países Bajos.

A continuación, las otras cinco capturas que optarán a mejor fotografía del año en el World Press Photo 2019 y un vídeo donde el jurado detalla cuál ha sido el criterio para seleccionar a los finalistas.

Las víctimas del que se cree que fue un ataque con gas reciben tratamiento en Ghouta Oriental, un distrito suburbano fuera de Damasco y uno de los últimos enclaves rebeldes en el conflicto sirio. Ha estado bajo el asedio de las fuerzas gubernamentales durante cinco años. Durante la ofensiva final, la región fue atacada con cohetes y bombardeos aéreos, incluido al menos un ataque con gas © Mohammed Badra, European Pressphoto Agency

Un niño huérfano pasa junto a una pared con dibujos que muestran granadas propulsadas por cohetes en el país africano Chad, donde sufren una crisis que combina factores políticos y ambientales. El lago de Chad, que fue uno de los lagos más grandes de África y un salvavidas para 40 millones de personas, está experimentando una desertificación masiva. Sin embargo, como resultado del riego no planificado, la sequía prolongada, la deforestación y la mala gestión de los recursos, su tamaño ha disminuido en un 90% en los últimos 60 años. © Marco Gualazzini, Contrasto

Yorladis está embarazada por sexta vez, después de tener otros cinco embarazos durante sus años en las FARC. Ella dice que logró ocultar el quinto embarazo a su comandante hasta el sexto mes con ropa suelta, ya que se creía que el embarazo era incompatible con la vida guerrillera. Desde la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y el movimiento rebelde de las FARC en 2016, ha habido un baby boom entre las exguerrilleras. Las mujeres se vieron obligadas priorizar la guerra antes que los niños, dejando a los bebés con parientes o, según algunos, sometidos a abortos forzados, algo que las FARC niegan. © Catalina Martin-Chico, Panos