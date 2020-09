Combinaciones explosivas para una moda sin freno

Madrid, 25 sep. (EFE).- En la moda nada se para, todo sigue para relanzar un sector castigado por la crisis y, para ello, ni la imaginación ni las colaboraciones entre grandes firmas se frenan. Es el caso de Reebock y Maison Marguiela, de Adidas con Lego o del príncipe del reguetón, Lunay y la firma Pull&Bear.

La nueva estrella en alza del reguetón, el cantante puertorriqueño Lunay, es la nueva imagen de la línea Sicko19 que ha relanzado Pull&Bear con una preventa en su app, en la que el cantante ha participado en el diseño de varias prendas de esta edición limitada, donde sus gustos se plasman en estampados con referencia a una de las pasiones del artista: el motociclismo.

Jefnier Osorio Moreno, más conocido como Lunay, lanzó su carrera con "Soltera", a la que siguió un remix con Daddy Yankee y Bad Bunny, consiguió con su primer álbum "Épico" subir a lo más alto de las listas de visualizaciones en YouTube.

"La línea Sicko19 regresa reinterpretada, digitalizada y dirigida al público joven", ha señalado la firma de ropa, que busca la vanguardia de las tendencias y cuyo lenguaje pasa por los movimientos "más punteros" de música, moda, videojuegos y entretenimiento.

El lanzamiento de la colección ha coincidido con la presentación de "Victoria" el nuevo single del cantante, en cuyo videoclip luce algunas de las prendas de la colección.

DEPORTIVAS, PIEZA A PIEZA

Que el deporte es juego y diversión es indudable, pero también los elementos que se utilizan para practicarlo quieren tener ese componente lúdico, pero a la vez práctico y seguro.

La colección A-ZX de este año tiene una singular colaboración entre Adidas Originals y el Grupo LEGO, la empresa danesa de juegos de construcción. Ambas se han asociado para producir una "divertida versión" del modelo ZX8000.

La intención, demostrar que nunca se es demasiado mayor para jugar, y para ello han trasladado la estética de los colores y bloques de juguete a uno de los modelos de la firma deportiva.

La colección incorpora seis opciones de cordones en diferentes colores, además de accesorios intercambiables en forma de brick de Lego.

LA SOSTENIBILIDAD ENTRA EN EL PERFUME

Giorgio Armani se suma a la tendencia de la sostenibilidad no solo en sus colecciones de ropa, también busca minimizar el impacto medioambiental de sus perfumes, como es el caso de su nueva fragancia "My Way", en la que reduce un 32% el cartón, un 55% el vidrio, un 64% el plástico y un 75% en el metal en comparación con cuatro envases de espray de 50 ml.

Además, en línea con los objetivos globales de L’Oréal, a través de su compromiso a 2030, L'Oréal for the Future", Armani da un paso más allá y se compromete a reducir la huella de carbono de sus productos en un 25% adicional, algo que ya consigue con esta nueva fragancia.

LA ALTA COSTURA SE SUMA AL DEPORTE

Maison Margiela, de la que es director creativo, Alexander MacQueen, y Reebok han lanzado su primera colaboración: dos modelos de zapatillas con y sin tacón: Tabi Instapump Fury Hi and Lo, una fusión de modelos de ambas firmas: la pionera Instapump Fury de Reebok de 1994 y Tabi de Maison Margiela de 1988.

La parte superior dividida de la Tabi crea la base para el nuevo zapato, que se transforma con el mecanismo de bombeo de Reebok, un sistema que ofrece mayor comodidad al usuario.

Unas deportivas con cuatro combinaciones de colores para las versiones planas y de tacón, además de las versiones completamente negro o completamente blanco.