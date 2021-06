Gaspar Noé y Ari Folman se suman a la selección oficial de Cannes

París, 10 jun (EFE).- El cineasta argentino residente en Francia Gaspar Noé y el israelí Ari Folman son dos de las nuevas incorporaciones a la selección oficial del Festival de Cannes, que celebrará su 74 edición del 6 al 17 de julio.

Noé presentará en Cannes Première, sección dedicada a directores consagrados, "Vortex", protagonizada por Dario Argento, Françoise Lebrun y Alex Lutz, mientras que Folman llevará fuera de competición la cinta de animación "Where is Anne Frank?", basada en la vida de la adolescente judía asesinada en 1945 en un campo de concentración.

El festival precisó este jueves que las Sesiones Especiales incluirán cuatro nuevas películas, entre ellas "New Worlds, The Cradle of a Civilisation", del estadounidense Andrew Muscato y con Bill Murray o Vanessa Perez.

El chino Wen Shipei con "Are you lonesome tonight?" y las respectivas óperas primas de los franceses Noémi Merlant con "Mi iubita, Mon Amour", y Maxime Roy, con "Les Héroïques", protagonizada entre otros por Clotilde Courau, completan ese apartado.

La sección Una Cierta Mirada, que este año ha vuelto a poner su foco original en los nuevos creadores, contará además con el francés Yohan Manca y su estreno como director, "Mes frères et moi".

En las proyecciones de medianoche se podrán ver las francesas "Tralala", de Arnaud y Jean-Marie Larrieu, con Mathieu Amalric, y "Suprêmes", de Audrey Estrougo.

El festival avanzó que el filme de apertura de Una Cierta Mirada y la película que se proyectará en la última sesión de la jornada de clausura serán anunciados "próximamente".