México, Chile y Guatemala, entre las semifinalistas al Óscar internacional

Los Ángeles (EE.UU.), 9 feb (EFE).- "Ya no estoy aquí" (México), "El agente topo" (Chile) y "La llorona" (Guatemala) figuran entre las 15 películas semifinalistas para el Óscar a la mejor cinta internacional, anunció este martes la Academia de Hollywood.

"El agente topo" hizo además doblete hoy, ya que también entró en la relación de quince semifinalistas del premio al mejor documental.

El listado definitivo de las películas candidatas en todas las categorías de los Óscar se dará a conocer el próximo 15 de marzo, mientras que la gran gala del cine se celebrará el 25 de abril (dos meses después de lo previsto debido a la pandemia).

"Ya no estoy aquí", de Fernando Frías; "La llorona", de Jayro Bustamante, y "El agente topo". de Maite Alberdi, se verán las caras con "Quo Vadis, Aida?" (Bosnia y Herzegovina), "Charlatan" (República Checa), "Another Round" (Dinamarca), "Two of Us" (Francia), "Better Days" (Hong Kong) y "Sun Children" (Irán).

También aparecen como semifinalistas "Night of the Kings" (Costa de Marfil), "Hope" (Noruega), "Collective" (Rumanía), "Dear Comrades!" (Rusia), "A Sun" (Taiwán) y "The Man Who Sold His Skin" (Túnez).

Fuera de este primer corte de la Academia se han quedado películas hispanas que se habían presentado como "El olvido que seremos" (Colombia), "Canción sin nombre" (Perú) y "La trinchera infinita" (España).

Dos de la cinco últimas ganadoras del Óscar a la mejor película internacional (antes conocido como Óscar a la mejor cinta en lengua extranjera) fueron latinas: "Roma", del mexicano Alfonso Cuarón, en 2019, y "Una mujer fantástica", del chileno Sebastián Lelio, en 2018.

La vencedora el año pasado fue la surcoreana "Parasite", que hizo asimismo historia al llevarse el Óscar a la mejor película (primer título en un idioma diferente al inglés en triunfar en la categoría reina).

DE DIEZ A QUINCE SEMIFINALISTAS

Este año, los Óscar han cambiado levemente el proceso del Óscar a la mejor película internacional al ampliar de 10 a 15 el número de cintas semifinalistas.

Esta novedad se debe a un cambio en el proceso de votación provocado por la excepcional situación de la pandemia.

La elección de las hasta ahora diez semifinalistas se obtenía por un doble método.

Por una parte, los miembros de un comité preliminar de películas internacionales seleccionaban siete películas con sus votos.

Esa relación se compartía después con un más reducido comité ejecutivo de películas internacionales, que en deliberación escogía tres películas más, de entre las no incluidas en el primer listado, para completar las semifinalistas.

El objetivo de este método ideado por la Academia era evitar la vergüenza de que en las semifinalistas faltaran algunas películas totalmente aclamadas en el círculo internacional.

Esto sucedió, por ejemplo, con la rumana "4 Months, 3 Weeks and 2 Days" (2007), que pese a ser una de las cintas más elogiadas del año en todo el mundo no pasó ese primer corte de los Óscar.

El problema este año para la Academia es que todo este proceso no se puede desarrollar en persona por culpa de la pandemia.

Así que para evitar problemas de seguridad y de filtraciones han optado por ampliar de diez a quince las cintas que serán semifinalistas y no habrá ningún comité adicional que "corrija" ese listado. E