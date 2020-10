Palmarés completo de la 65ª Seminci

Valladolid, 31 oct (EFE).- El jurado internacional de la 65ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), presidido por el realizador y los jurados de las diversas secciones y premios convocados, han otorgado los siguientes galardones:

El cine húngaro se corona en la Seminci con "Preparations to be together"

LARGOMETRAJES

=============

-Espiga de Oro: "Preparations to be together for an unknown period of time" ("Preparativos para estar juntos un periodo de tiempo desconocido"), de Lili Horvát (Hungría).

-Espiga de Plata: "Gaza mon amour", de Arab y Tarzan Nasser (Francia/Alemania/Portugal/Palestina/Catar).

-Premio Ribera del Duero al Mejor Director: Exaequo para Aurel, por "Josep" (España/Francia/Bélgica) e Ivan Ostrochovský por "Servants" (Eslovaquia/Rumanía/República Checa/Irlanda).

-Premio Pilar Miró al Mejor Nuevo Director: Lili Horvát, por "Preparations to be together for an unknown period of time".

-Premio al Mejor Actor: Shai Avivi, por "Here we are" (Israel/Italia).

-Premio a la Mejor Actriz: Natasa Stork, por "Preparations to be together for an unknown period of time".

-Premio Miguel Delibes al Mejor Guión: "Gaza mon amour".

-Premio a la Mejor Dirección de Fotografía: "The cloud in her room" ("La nube en su cuarto"), de Zheng Lu Xinyuan (Honk Kong/China).

-Premio José Salcedo al Mejor Montaje: "Persian Lessons" ("El profesor de persa"), de Vadim Perelman (Rusia/Alemania/Bielorrusia).

-Espiga Arcoiris: "Nattåget" ("El tren nocturno"), de Jerry Carlsson (Suecia).

-Espiga Verde: "Éxodo climático", de David Baute (España).

-Premio del Público: "Nowhere special", de Uberto Pasolini (Italia/Rumanía/Reino Unido).

CORTOMETRAJES

=============

-Espiga de Oro: "El mártir", de Fernando Pomares (España).

-Espiga de Plata: "Moi, Barnabé" ("Yo, Bernabé"), de Jean-François Lévesque (Canadá).

-Premio EFA Short Film Nominee Valladolid: "El mártir", de Fernando Pomares (España).

PUNTO DE ENCUENTRO

=====================

-Premio al Mejor Largometraje: "Khate farzi" ("La regla de los 180º"), de Farnoosh Samad (Irán).

-Mención Especial: "Piedra sola", de Alejandro Telémaco Tarraf (Argentina/México/Catar/Reino Unido).

-Mejor Cortometraje Extranjero: "Omelia contadina" ("Homilía campesina"), de JR y Alice Rohrwacher (Italia/Francia).

-Premio "La Noche del Corto Español": "Stanbrook", de Óscar Bernàcer (España).

TIEMPO DE HISTORIA

=====================

-Primer Premio: "Silencio Radio", de Juliana Fanjul (Suiza/México).

-Segundo Premio: "The Reason I Jump" ("La razón por la que salto"), de Jerry Rothwell (Estados Unidos).

-Mención especial: "Caperucita roja", de Tatiana Mazú (Argentina).

-Mejor Cortometraje: "57 días", de Mario Lumbreras y Laura Brasero (España)

DOC ESPAÑA

======================

-Premio DOC España: "Tierra de leche y miel", de Gonzalo Recio, Héctor Domínguez-Viguera y Carlos Mora Fuentes (España).

-Mención especial: "El niño de fuego", de Ignacio Acconcia.

+Fuentes: Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).