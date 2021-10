Los rompedores desnudos de Susana Estrada protagonizan un documental de RTVE

Madrid, 6 oct (EFE).- Susana Estrada fue la primera actriz que se desnudó ante las cámaras tras 40 años de franquismo y sufrió por ello hasta 14 procesos judiciales por escándalo público, hito que recoge el documental "Susana y el sexo", con el que RTVE Play debuta en la producción propia.

Defensora de la libertad sexual, Estrada protagoniza esta pieza que estrenan este miércoles RTVE Play y La 2 con material inédito como el de su mítico striptease de 1976, nunca antes emitido, y que la catapultó a la fama, informa TVE en una nota

Defensora de la libertad sexual, sus consultorios, desnudos y declaraciones le acarrearon 14 procesos judiciales por escándalo público, además de la retirada del pasaporte y la prohibición de votar en las elecciones.

Una carrera transgresora que recoge el documental "Susana y el sexo", que sirve también para repasar la sexualidad femenina en la Transición a través de una protagonista que no sólo sufrió consecuencias jurídicas, sino también personales por su actitud.

"Mis padres se avergonzaron de mí cuando me separé, se avergonzaron de mí cuando me desnudé y después se volvieron a avergonzar. Me dejaron de hablar”, confiesa Susana Estrada.

Dirigido por César Vallejo y con guion de Valeria Vegas y Ángela Gallardo, incluye además los testimonios del compositor musical Mauro Canut, la magistrada Lucia Avilés, la socióloga Gracia Trujillo, la experta en cine Natalia Ardanaz, la periodista Celia Blanco o la sexóloga Sara Martínez, que ayudarán a explicar y entender el contexto social y su herencia actual.

El documental advierte de cómo los debates del presente sobre la sexualización de la mujer desnuda o la censura de los pechos femeninos en las redes sociales son los mismos que hace 40 años.

Con muchas de las intervenciones y actuaciones televisivas de Susana Estrada, el documental incluye como tema principal una versión de su "Gózame ya" actualizado por Chica Sobresalto, la cantante Maialen de Operación Triunfo.