La familia de una referente feminista local devuelve un premio al Ayuntamiento de Toledo: “Intentaron borrar su nombre”

La familia de Carmen Calvo Cirujano, impulsora del Consejo de la Mujer de Toledo, ha decidido devolver el premio que le concedió el Ayuntamiento de Toledo a la histórica feminista toledana el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La razón: nadie les avisó de que Calvo iba a ser homenajeada.

Así lo asegura su hija, Ana Miranda, que es también parte de la Plataforma 8M de la capital. “En torno a la fecha, me llamaron y me dijeron que la concejala de Asuntos Sociales [Marisol Illescas], quería mi teléfono porque iban a reconocer a quienes iniciaron el Consejo Local de la Mujer. Esperé, esperé. Sacaron un vídeo promocional del evento y en él no aparecía mi madre. Yo sigo esperando a que me llamen”, asegura Miranda.

En el acto se premió a las cinco mujeres que impulsaron el Consejo Local de la Mujer, una institución que se fundó en 1994 según sus estatutos. Ana explica que en el acto sí se nombró a su madre, pero fue únicamente la mujer que actuó de portavoz de las cinco mujeres fundadoras, entre las que se encontraba también Carmen Fernández, fallecida en agosto de 2023.

Miranda recuerda que el papel de su madre en la gestación del Consejo ya ha sido reconocida de manera pública, por ejemplo, en 2022. “Las mujeres que compartieron con ella son muy conscientes de lo que fue mi madre para el consejo”, recalca. No tuvo más noticias del premio, hasta que el galardón llegó a sus manos alrededor del 1 de mayo, tras la manifestación.

“Hablé entonces con mi hermana y decidimos devolverlo y entregar una carta al registro. En el premio ni aparecía el nombre de mi madre”, lamenta Miranda. ¿Las razones para ello? No las conoce. “Todo lo que puedo hacer son conjeturas, pero no tengo ninguna intención de hablar con el Ayuntamiento. Parece que se vieron obligados y realmente no querían entregarlo. No sé cómo se puede hacer todo tan mal”, lamenta.

De todos modos, agradece que a pesar de la situación, se ha podido hacer un “homenaje” a su madre y “sacar a la luz” la historia de Carmen Calvo Cirujano, 'Pizqui', en la historia del feminismo toledano. “Ella nos enseñó que no había que conformarse con las injusticias y por eso hemos devuelto el premio”, recalca.

Pedimos que en lo sucesivo se abstengan de usar a nuestra madre para blanquear su gobierno que muy lejos queda de lo que ella como mujer y como feminista habría querido para las ciudadanas de Toledo

La carta

Miranda ha compartido públicamente la carta que ha firmado junto a su hermana Ángela, que dirigen al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez. “Una vez más han intentado borrar el nombre de una valiosa mujer de la historia de nuestra ciudad. Este es el principal motivo de nuestra carta”, resaltan en la misiva, en la que relatan cómo nadie de la corporación o el Ayuntamiento contactó con la familia. “Lo correcto habría sido informarnos”, aseveran en el documento.

“El galardón nos lo entregó en la calle una persona ajena al Ayuntamiento y a mi familia, que acudió al acto y a la que se le dijo que este era para nuestra madre”, detallan en la carta. Por otro lado, afirman que “nuestra madre en ningún caso habría aceptado un premio de las manos del fascismo y de quien pacta con ellos, porque si algo hizo durante toda su vida fue luchar por los derechos y libertades que sólo la democracia puede garantizar”.

Y recuerdan igualmente la colaboración de 'Pizqui' con “los que soñaban con la democracia durante los años 70”. “No era de las que esperaban a que las cosas pasaran, ella participaba desde donde le era posible, para que los derechos humanos llegaran a todos y todas”.

Y continúa la misiva asegurando que Calvo “tampoco aceptaría recoger ningún reconocimiento de quienes pactan con los negacionistas de la violencia de género y han decidido eliminar la Concejalía de Igualdad”. Sus hijas resaltan que luchó “activamente” contra la violencia de género y que fue, de hecho, una de las fundadoras de la asociación de Mujeres María de Padilla, “cuando nadie aún hablaba de violencia de género” para que se reconocieran los derechos de las mujeres.

Fue por eso, continúan, precisamente por lo que ayudó a crear el Consejo Local de la Mujer. “Este Consejo nació con la finalidad de que los distintos Gobiernos municipales tuvieran acceso a las inquietudes, reivindicaciones y propuestas de las mujeres de nuestra ciudad, representada por las distintas organizaciones y asociaciones de mujeres, compuestas por mujeres”.

“Creemos que por todo ello el mejor homenaje que como hijas y convencidas feministas podemos hacerle a Pizqui Calvo Cirujano es devolverles hoy, en su nombre, el galardón y esta carta que haremos pública con el único fin de que se conozca la verdad de los inicios del Consejo Local de la Mujer, inicios en los que Pizqui Calvo Cirujano participó, y como se dijo en el acto, sin ella el Consejo Local de la Mujer de la ciudad de Toledo no habría sido posible”, finaliza la carta.

La familia concluye la misiva pidiendo que “en lo sucesivo se abstengan de usar a nuestra madre para blanquear su gobierno que muy lejos queda de lo que ella como mujer y como feminista habría querido para las ciudadanas de Toledo”.