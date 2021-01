Vocento descarta comprar El País y la SER por el rechazo de Prisa

Madrid, 4 ene (EFE).- El grupo Vocento, editor del diario ABC, analizó una posible compra de los medios de comunicación de Prisa, entre ellos El País y la SER, y aunque contactó de manera informal con la compañía, ha descartado presentar una oferta tras constatar la falta de interés por iniciar unas conversaciones.

En una primera información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Vocento destaca que, como grupo de comunicación escrita, cuenta con una posición financiera saneada y "desde hace tiempo" viene analizando distintas alternativas de consolidación en el sector de los medios de comunicación.

En ese contexto, explica, su consejo de administración se reunió el pasado martes 29 de diciembre para analizar distintas posibilidades respecto a la posible adquisición de los medios de comunicación de Prisa y añade que estableció una comunicación informal con la compañía.

Sin embargo, al constatar la falta de interés por parte de Prisa, Vocento abandonó el proyecto sin llegar a trasladar ninguna oferta, "ni mucho menos", aclara, se ha aprobado o propuesto a sus accionistas o el consejo una ampliación de capital.

Por su parte, a raíz del "supuesto" interés de Vocento, Prisa ha informado poco después del mediodía también al supervisor bursátil de que la compañía no ha solicitado ninguna oferta por sus activos de medios, no ha iniciado conversaciones al respecto y no forma parte de su hoja de ruta la venta de sus medios de comunicación.

A las 12.00 horas las acciones de Prisa subían un 1,90 %, hasta 0,91 euros por título, mientras que las de Vocento avanzaban un 0,65 %, hasta 0,928 euros.