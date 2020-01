Facebook borra el vídeo en el que Salvini intimida a una familia de tunecinos y los acusa de vender droga

Facebook ha retirado el vídeo en el que el líder ultraderechista italiano, Matteo Salvini, intimida en plena campaña electoral a una familia de tunecinos al llamar al interfono de su casa y preguntar si uno de sus hijos se dedicaba a traficar con drogas, lo que le ha valido numerosas críticas.

La abogada y activista Cathy La Torre, que asistió a esta familia de del norte de Bolonia, ha informado este martes de que la red social ha borrado de su plataforma este "vídeo de la vergüenza". La Torre ha señalado que esta es "la primera de una larga serie de victorias" por las que se batirá, ya que el vídeo "ha devastado la vida" del joven al que Salvini acusaba de traficar, motivo por el que piensan iniciar acciones legales en su contra.

Los hechos tuvieron lugar hace una semana, durante la noche del 21 de enero, en plena campaña electoral para las regionales en Emilia-Romaña. Salvini, acompañado por periodistas y seguidores e instigado por una vecina, acudió a un barrio periférico de Bolonia para llamar al interfono de esta familia originaria de Túnez.



El líder de la Liga, entre risas, pregunta a la voz que responde desde el telefonillo si pertenece a dicha familia: "¿Usted vive en el primer piso? ¿Puede dejarme entrar, por favor? Porque me han informado de algo grave y quisiera que usted lo desmienta, me han dicho que usted vende parte de la droga que se distribuye en el barrio", inquiere.

En concreto, Salvini acusa a uno de los hijos, Yasin, de 17 años, quien más tarde, junto a la abogada La Torre, ha negado dedicarse a traficar y ha expresado su temor a ser marginado tras la difusión del vídeo, pidiendo públicamente su eliminación.

Facebook ha rimosso il video in cui Salvini citofonava a Yassin, bollandolo come spacciatore e rovinandogli la vita. Lo abbiamo detto sin dall’inizio che quello non era un comportamento lecito, ma incitamento all’odio. Questo è un segnale importantissimo. Ma non ci fermiamo qui. pic.twitter.com/YU80aFfdaZ