Una caravana migrante hondureña permanece varada en Guatemala tras ser frenada con porras y gas lacrimógeno

Alrededor de 6.000 hondureños que integran una caravana migrante que pretende alcanzar Estados Unidos permanecen varados este domingo en una carretera del este de Guatemala, donde las fuerzas de seguridad han bloqueado su paso, utilizando porras y gas lacrimógeno. Los migrantes hondureños se encuentran desde el sábado en el mismo punto del departamento de Chiquimula, a unos 200 kilómetros al este de la capital guatemalteca.

Un mes de caravana migrante: enfermos, agotados y con más de 1.000 kilómetros hasta EEUU

Saber más

El Instituto Guatemalteco de Migración ha informado a las 21.55 hora local (03.55 GMT del lunes) de que la caravana no ha tenido movimiento y de que "se continúa con la coordinación de los retornos voluntarios". La multitud había decidido horas antes, con la llegada de la noche, que pernoctarían nuevamente en la carretera tras arrodillarse, rezar e intentar sin éxito avanzar frente la barrera formada por las fuerzas de seguridad, según constató Efe.

Los hondureños forman parte de una caravana migrante de más de 9.000 compatriotas, según cálculos oficiales, que salió desde San Pedro Sula, ciudad del norte de Honduras, en distintas fases los pasados miércoles, jueves y viernes. El grupo que se encuentra varado está compuesto por alrededor de 6.000 migrantes, mientras que los otros 3.000 hondureños de la caravana han logrado avanzar en algunos casos y en otros la multitud se ha ido diluyendo o ha emprendido el viaje de vuelta a su país.

La caravana de 9.000 hondureños se coló de manera irregular entre la noche del viernes y el sábado por el puesto fronterizo El Florido, en el mismo departamento de Chiquimula y a solo unos 20 kilómetros de donde se encuentran detenidos este domingo cerca de dos tercios del total.

Los migrantes rechazan dar marcha atrás incluso después de que esta mañana fueran reprimidos con fuerza por el Ejército y la policía al intentar avanzar. Su objetivo es llegar a Estados Unidos para tener mejores condiciones de vida, alejados de la pobreza y la violencia que azotan el istmo centroamericano, especialmente después de la pandemia y los huracanes Eta y Iota, que tocaron tierra en noviembre pasado.

"Estamos hablando de seguridad nacional", explicó este domingo a periodistas el director del Instituto Guatemalteco de Migración, Guillermo Díaz, sobre la postura de su país con respecto a no dejar avanzar a los migrantes hondureños.

El Ejército de Guatemala ha desplegado a más de 5.000 soldados en siete departamentos del país y es apoyado además por otros miles de agentes de la Policía Nacional Civil como parte de un plan organizado por el Gobierno para no dejar avanzar a los migrantes. Los hondureños no pueden continuar su travesía si no cumplen con una prueba negativa de la COVID-19, según el Instituto Guatemalteco de Migración.

El Ministerio de Salud confirmó este domingo 21 casos positivos de la COVID-19 dentro de la caravana, después de realizar pruebas a migrantes que se acercaron a las autoridades sanitarias durante el trayecto para pedir asistencia.

La caravana tiene lugar escasos días antes de la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. Muchos de sus integrantes se han mostrados confiados en un trato favorable por parte del demócrata a su llegada a la frontera de EEUU, a pesar de que en diciembre pasado, Susan Rice y Jake Sullivan, asesores de política nacional y seguridad nacional de Biden, intentaron rebajar las expectativas: “La situación en la frontera no se transformará de la noche a la mañana”, señalaron a Efe. Ambos insitieron en que el nuevo Gobierno tardará "meses" en restablecer el proceso de asilo en la frontera con México y consideraron que "ahora no es el momento" de que los migrantes viajen hacia el norte.