Un menor migrante fallece en un hospital de Ceuta tras ser localizado inconsciente en el puerto

Un menor migrante, de nacionalidad marroquí y 17 años de edad, ha fallecido este domingo en las urgencias del Hospital Universitario de Ceuta, donde llegó inconsciente tras sufrir una parada cardiorrespiratoria de la que no pudo recuperarse.

Fuentes sanitarias han explicado a Europa Press que el fallecido, cuya identidad responde a las iniciales M.M., fue localizado "a primera hora de la mañana" por la Policía en la zona portuaria tras una llamada de alerta a las 8:50 horas de otro joven que avisó de su estado inconsciente.

El fallecido, al que se encontró todavía con vida, fue evacuado de inmediato en una unidad de soporte vital básico hasta el Hospital Universitario. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, llegó al centro hospitalario sin signos aparentes de violencia. La Policía espera que los resultados de la autopsia que se le practicó este domingo puedan esclarecer las causas de su muerte.

Según informa El Faro de Ceuta, su familia reside en Chaouen, aunque también tiene familiares en la Península. De acuerdo con el medio local, conocidos del adolescente aseguran que era epiléptico y que sufría ataques frecuentes y que había sido atendido en varias ocasiones por los servicios médicos. Uno de sus amigos también explican que fue víctima de una agresión por estar viviendo en la calle.

El menor vivía en el entorno del Puerto de Ceuta. Según informa El Faro de Ceuta, M.M. intentaba no dormir en la calle y se metía en la estación marítima "para no pasar la noche a la intemperie". Al llegar solos a las ciudades autónomas, los gobiernos de Ceuta y Melilla deben encargarse de la tutela de los llamados menores extranjeros no acompañados (MENAS). En ambas ciudades hay una gran acumulación de niños y adolescentes en estas circunstancias debido a su situación fronteriza pero, aunque algunos de sus centros se encuentran saturados, los menores no son trasladados a la Península de forma periódica, sino que se encuentras atrapados en ambas localidades.

Algunos de estos menores, la mayoría de origen marroquí, escapan de los centros de acogida por varias razones. Algunos alegan las "malas condiciones de los centros" (documentadas sobre todo en el caso de la ciudad de Melilla) y, en general, buscan dormir cerca de los correspondientes puertos con el objetivo de colarse en uno de los barcos que atraviesan el Estrecho rumbo a la Península, a suelo comunitario.

Según las ONG especializadas, el abandono institucional de aquellos que viven en las calles de Ceuta y Melilla, los aboca a una situación de exclusión y marginación,

Aunque su número registra fuertes oscilaciones, entre 30 y 40 menores extranjeros viven en las escolleras del Puerto y otras zonas cercanas con la esperanza de colarse como polizones en algún barco para llegar a la Península.