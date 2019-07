Alcoa y los sindicatos alcanzan un acuerdo y desbloquean la venta de las plantas de A Coruña y Avilés a Parter

El secretario general de Industria, Raúl Blanco, ha asegurado que con el acuerdo no se cerrará ninguna de las dos plantas ni se perderá ningún empleo Blanco ha recordado que si Parter no consigue presentar las garantías que pide Alcoa antes del 31 de julio "se ejecutaría el ERE", algo que ahora mismo "no se contempla"