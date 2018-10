ERC sigue en el "no" a los PGE: Si quieren venganza, con su pan se lo coman

El portavoz parlamentario de ERC, Joan Tardà, ha asegurado que "no tienen nada" que negociar con el Gobierno sobre los presupuestos mientras no pida a la Fiscalía que retire las acusaciones sobre los presos del "procès" y que si lo que quieren es "imponer venganza y escarmiento, con su pan se lo coman".

Si previamente el Ejecutivo "no hace ese movimiento", ha advertido, no hablarán de ninguna cuestión relacionada con las cuentas públicas y, por tanto, no apoyarán su tramitación.

Para Tardà "solo cabe la absolución" de los políticos presos y ha insistido en que es el Ejecutivo quien tiene "la llave" para poder abrir la habitación donde hay una mesa de negociación sobre las cuentas del año que viene.

Tardà ha rechazado el argumento del Gobierno sobre la independencia judicial porque, según él, el Estatuto del Ministerio Fiscal permite al Ejecutivo instar a esta institución.

De este modo, se ha referido a las declaraciones de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, quien subrayó ayer que no se darán esas instrucciones, insistiendo en el "absoluto" respeto del Ejecutivo a la independencia fiscal y a la autonomía del Poder Judicial.