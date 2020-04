El Gobierno suspende las obras en los edificios en los que haya personas ajenas a la construcción

La orden explica que "la concentración de personas en edificios" en los que se desarrollan obras en la que "los trabajadores deben compartir determinados espacios comunes con residentes u otros usuarios" implica un "incremento del riesgo de contagio por Covid-19". Por ello, el Gobierno, para "garantizar la contención de la pandemia", procede a suspender "la ejecución de determinadas obras".

Sin embargo, la prohibición no afectará a aquellas construcciones o reparaciones de carácter "urgente", tales como instalaciones, averías o tareas de vigilancia del propio inmueble. "Dicha restricción no alcanzará a aquellas obras en las que no se produzca dicha interferencia y las obras a realizar puedan ser sectorizadas o separadas dentro del inmueble al que afecten", determina la orden.

((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))