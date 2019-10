Montero: "Tan malo es no anticipar la crisis como hacer un efecto llamada"

Madrid, 9 oct (EFECOM).- La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha alertado del peligro que tiene sobre la confianza económica el "efecto llamada a una crisis" y ha insistido en que la economía española tiene un crecimiento "sólido" y "robusto" pese a que ha reconocido un enfriamiento.

"No estamos en ese momento...Tan malo es no anticipar que realmente puede venir una crisis, como hacer un efecto llamada a la crisis", ha asegurado en una entrevista con EFE en la que ha recordado que "la economía tiene mucho de confianza y esto significa que no podemos tentar al diablo de manera irresponsable".

Montero ha considerado que "ahora hay mucho menos riesgo" del que había cuando se desató la crisis de 2008 y ha pedido tener confianza en el mundo económico y experto que -en su opinión- ha aprendido de la volatilidad que se produjo en los indicadores económicos de entonces y que llevaron a una crisis real.

"En este momento hay indicadores que marcan un enfriamiento económico, un menor crecimiento, pero existe crecimiento robusto y sólido y lo que tenemos que hacer es solidificarlo y si podemos incrementarlo", ha dicho.

Ha mencionado los riesgos externos a los que se enfrenta la economía española como el 'brexit' o la guerra comercial que ha emprendido EEUU y en este sentido ha dejado claro que el Ejecutivo adoptará más medidas para ayudar a los sectores y comunidades autónomas más afectados por la política arancelaria de Donald Trump si éste no rectifica.

Ha aludido a las exportaciones de queso en Castilla La Mancha y las del vino en la Rioja como muestra de las regiones más afectadas.

No obstante, Montero ha confiado en que EEUU levante la amenaza a los productos agrícolas españoles en la próxima reunión del 14 de octubre con dirigentes europeos.

"Lo mismo que hemos trasladado en relación con las jornadas necesarias para el cobro del subsidio agrario, habrá que hacerlo con otros productos", ha avanzado en caso de que no se llegue a un acuerdo con EEUU, al tiempo que ha negado que la medida de las peonadas sea electoralista.

"Las cosas resultan urgentes cuando surgen. No era previsible que EEUU hiciera una política arancelaria irresponsable", ha señalado.