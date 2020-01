Reino Unido prohíbe apostar con tarjeta de crédito para prevenir la ludopatía

Reino Unido prohibirá a partir del 14 de abril el uso de tarjetas de crédito para apostar, tanto en línea como en establecimientos físicos, con el fin de luchar contra la ludopatía, según ha anunciado la Comisión de Juego británica, dependiente del Gobierno.

La decisión se produce tras conocer los datos de un estudio acerca de los hábitos de juego de los ciudadanos británicos llevado a cabo por el organismo entre agosto y noviembre del año pasado, y tiene como objetivo agregar una "capa de protección adicional para las personas vulnerables", según señala el comunicado.

La medida afectará fundamentalmente a los más de 10 millones de adultos que apuestan de forma online en Gran Bretaña, casi la mitad de número total de jugadores de azar del país, que asciende a los 24 millones. Entre ellos, se estima que 800.000 usan este tipo de tarjetas para apostar (según datos de la UK Finance), un 22% de los cuales se clasifican como "jugadores problemáticos", es decir, con un alto riesgo de caer en prácticas relacionadas con la ludopatía.

We are banning gambling with credit cards to make gambling safer and reduce the risk of consumers experiencing gambling-related harms. Read the full details here: https://t.co/pBGUggypoypic.twitter.com/I6O1QGjdEE