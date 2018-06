Uber volverá a operar en Londres durante 15 meses tras ganar un recurso judicial

Uber podrá volver a operar en la ciudad de Londres durante los próximos 15 meses tras ganar un recurso judicial este martes contra Transport for London, la gestora de transportes de la capital británica, que le denegó la licencia a la plataforma estadounidenses de servicios de taxi el pasado mes de septiembre "por malas prácticas", según ha adelantado el New York Times.

Este mismo lunes, Uber London Limited presentó este lunes un recurso con el objetivo de recuperar su licencia ante la Corte de Magistrados de Westminster. Ha sido la jueza Emma Arbuthnot la magistrada detrás de la decisión de extenderle la licencia a la controvertida start-up, que ha tenido dificultades también en otras ciudades británicas y de otros países.

El propio abogado de la empresa de transportes, Tom de la Mare, llegó a admitir públicamente que Transport for London había hecho bien en no extenderle la licencia el año pasado ya que no contaba con todas las garantías de seguridad requeridas. No obstante, al presentar el recurso este lunes insistió en que la firma ha introducido ahora "cambios profundos" que deberían permitir a Uber volver a operar.

De la Mare, que en el recurso solicitaba una prórroga de la licencia de 18 meses, aseguró que las últimas tres inspecciones han demostrado "un cumplimiento perfecto" de las exigencias de la gestora municipal, y dijo que hay un nuevo equipo directivo en la compañía que en adelante supervisará la aplicación de las normas. El tribunal ha accedido parcialmente al recurso presentado, ya que sólo le ha otorgado una licencia de 15 meses.

Todo ello demuestra "la transformación de una empresa que pasó de crecer demasiado rápido a madurar", afirmó el representante de Uber, una aplicación digital, accesible a nivel internacional, que conecta a conductores de coches particulares y usuarios.

Desde que perdió su licencia en Londres, Uber, que dice tener 45.000 conductores que sirven a unos 3,6 millones de clientes en esta ciudad, ha cambiado sus prácticas en base a las demandas de Transport for London, según ha asegurado el abogado.

Por ejemplo, ahora informa de posibles delitos directamente a la Policía, en lugar de presentar una queja ante la gestora, lo que agiliza el proceso, señaló. Además, añadió, los conductores solo pueden utilizar la aplicación en la zona que les cubre su licencia municipal de conducción de vehículos privados, y tienen prohibido estar más de diez horas seguidas al volante sin tomar un descanso de al menos seis horas ininterrumpidas.