El Gobierno calcula que España igualará en 2022 los precios de la luz de Alemania y Francia gracias a las renovables

La "progresiva integración" de las energías renovables permitirá a España lograr la "convergencia de precios en el sistema eléctrico con respecto a Francia o Alemania hacia el año 2022", ha asegurado este jueves la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Durante su intervención telemática en Nueva Economía Forum, la vicepresidenta ha afirmado que, una vez alcanzada en 2022 esa convergencia de precios con los dos gigantes europeos, que lleva meses estrechándose, el precio mayorista de la luz en España "a partir de ahí será incluso más barato" que en Alemania o Francia.

"Esto nos obliga a acelerar todo el proceso de cambio del sistema de subastas para poder capturar todo este beneficio", ha señalado, en alusión a la normativa de subastas de nueva capacidad renovable que el ministerio espera poner en marcha este año.

Ribera ha señalado que en "las próximas semanas", el Gobierno va a hacer pública una "presentación más clara" de cómo y en qué plazos se van a poder canalizar las propuestas del sector privado para optar al fondo europeo de recuperación post-covid, en el que la transición ecológica va a tener un papel fundamental, con al menos un 30% de los recursos previstos.

Respondía así a una pregunta de Francesco Starace, el consejero delegado de la italiana Enel (dueña de Endesa), sobre cómo se van a canalizar los proyectos susceptibles de optar a esos fondos ya que "tenemos un plazo bastante corto", según el ejecutivo italiano.

La vicepresidenta ha señalado que el Ejecutivo va a "abrir un canal" de comunicación para que las empresas puedan presentar sus propuestas, pero ha animado a diseñarlas ya al detalle porque el objetivo de ese instrumento es impulsar la recuperación a corto plazo y "el conjunto de recursos disponibles para ser transferidos deben estar comprometidos antes del final de 2023, aunque haya un margen después, hasta 2026, que incluye también las facilidades para acceder a préstamos".

Por ello, es "muy importante" que los proyectos presentados tengan su sostenibilidad "garantizada" y gocen de "credibilidad", para que sea un "dinero bien invertido". Entre los proyectos susceptibles de obtener fondos, la vicepresidenta ha destacado los destinados al almacenamiento energético o el hidrógeno renovable, "un tren que no podemos perder" y en el que "España está bien colocada".

La ministra ha anunciado también que "en los próximos días" presentará el texto del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático tras recibir el borrador inicial más de 1.500 alegaciones, la mayoría "sumamente interesantes y constructivas".

También ha avanzado que su departamento trabaja en el desarrollo de un real decreto para regular "de manera mucho más estable, mucho más clara", los puntos de recarga de vehículos eléctricos.

Aunque no sea la "regla general", este verano Ribera ha recibido "más de 300 mensajes" de "ciudadanos de a pie" que no encontraban puntos de recarga y "no puede ser que esto ocurra". La ministra ha pronosticado que la demanda de estos vehículos va a experimentar un "boom" tras haberse "disparado" ya con las ayudas del plan Moves. Según la vicepresidenta, España "tiene todo lo que necesita" para asumir "un papel protagonista" en la transformación de la industria automovilística hacia la electrificación.