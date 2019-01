La "paguilla" de actualización de las pensiones según el IPC supondrá unos 13 euros más en febrero

La "paguilla" de comienzo de año para los pensionistas supondrá unos 13 euros de media más en su nómina. Son los datos de previsión del Ministerio de Trabajo, como ha comunicado el secretario de Estado para la Seguridad Social este jueves. Este pago pretende actualizar las pensiones según el IPC de 2018, para que sus beneficiarios no pierdan poder adquisitivo. En total, el gasto en esta partida será de 127 millones de euros.

El anuncio ha tenido lugar en la rueda de prensa que la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha ofrecido junto a los secretarios de Estado de su gabinete para explicar los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Valerio ha recordado que el sistema de protección social contará este año con 151.492 millones de euros, un 6,7% más que en 2018, para sufragar las pensiones, la prestación por incapacidad temporal, las familiares por maternidad y paternidad y otras rentas.

Octavio Granado ha recordado que el abono de la paguilla este año, que el Ministerio abonará en el mes de febrero, implica la recuperación de esta vía de actualización del poder adquisitivo de los pensionistas, que no se aplicaba desde 2013. Ese año, el Gobierno del PP reformó el sistema de pensiones de manera unilateral e impuso el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que provocó subidas consecutivas del 0,25%.

La "paguilla" este año se abonará siguiendo una nueva referencia de inflación. Si hasta la reforma de Rajoy se revisaba la subida aplicada a los pensionistas en relación al IPC interanual de noviembre, a partir de este ejercicio la referencia es la media de los IPC interanuales del conjunto del año anterior: de noviembre a diciembre.

En 2019, esto implica tomar los IPC de noviembre de 2018 a diciembre de 2017, de los que resulta una inflación del 1,7%. Como el incremento de las pensiones el pasado año fue del 1,6% de manera general, y del 3% en el caso de las pensiones mínimas y no contributivas, esta actualización requiere sumar el 0,1% a las nóminas de las pensiones.

La media de esta décima para el conjunto de pensiones será de unos 13 euros, ha afirmado Granado. Puede ser mayor e inferior, según lo que cobre efectivamnete cada pensionista.

El secretario de Estado ha precisado que no todos los pensionistas recibirán esta "paguilla" en febrero. No lo harán los beneficiarios de una pensión que se haya iniciado este 2018, ya que en ese caso no se entiende que haya que hacer una actualización de la inflación, porque se ha iniciado en el año en curso. Así se hacía ya antes de 2013, ha recordado Granado.