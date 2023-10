Solo los más ricos esquivan la inflación: gastan menos que antes de la pandemia a pesar de la subida del súper o de la luz

Todos los hogares españoles han sufrido la subida de precios con la crisis de inflación, pero el descuadre del presupuesto familiar no ha sido el mismo para todos. Mientras el 10% más rico gastó en 2022 menos que antes de la pandemia, la inflación ha supuesto un buen bocado a las cuentas de las familias más pobres. Los hogares que están en la mitad con menos ingresos han aumentado su consumo en más de 100 euros al mes entre 2019 y 2022 (entre un 6% y un 10%).

Así lo indican los microdatos extraídos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (INE) y analizados por elDiario.es. Esta estadística, que se elabora cada año, entrevista a unos 24.000 hogares para estimar cuánto y en qué gastan su dinero los españoles teniendo en cuenta, además, otras características como las personas que lo componen o sus ingresos mensuales.

Si dividimos a las familias españolas en 10 grupos iguales según los ingresos netos que perciben al mes, vemos cómo en 2022 el 10% más rico, es el único que gastó menos que antes de la pandemia. Este grupo formado por los hogares que ganan más de 4.000 euros netos desembolsó 79 euros mensuales menos que en 2019, es decir, 950 euros menos al año.







¿Cómo se explica esta paradoja? El director de Coyuntura Económica de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), Raymond Torres, ofrece una explicación: “La primera es que el gasto se reduce en las familias con ingresos altos como consecuencia de las restricciones de la pandemia y se produce un ahorro extra que aún están utilizando. Otra explicación tiene que ver con que los más ricos destinan una mayor parte de su consumo a elementos que no son imprescindibles”.

De cada mil euros que gastan las familias según su nivel de ingresos, encontramos que el 10% con menos ingresos dedica más de 600 euros a ir al súper, pagar el alquiler de la vivienda o la factura de la luz y el gas. Es el grupo que más proporción de su gasto destina a este tipo de productos que pueden considerarse esenciales.

A medida que crece el nivel de ingresos, las familias dedican una menor parte de su consumo a estos bienes y aumenta lo que destinan a otro tipo de actividades como salir a comer fuera, ir al cines, viajar o comprar ropa. Por ejemplo, el 10% más rico dedica 120 euros de cada 1.000 a restaurantes y hoteles, 82 euros más al mes proporcionalmente que el 10% más pobre.







Cuando llegan épocas de crisis y las familias quieren reducir su desembolso, los que tienen más margen para reducir gastos son los más ricos, según explican los expertos. Aunque el episodio de inflación actual está marcado por un aumento generalizado de precios, Zoel Martín y Josep Mestres, economistas de CaixaBank Research, recuerdan que “algunos bienes esenciales como la electricidad y los alimentos se han encarecido particularmente”.

Esto explica que tanto las familias que pertenecen al 10% más rico como las que se encuentran en el grupo más pobre aumenten su gasto mensual tanto en alimentos como en las facturas del hogar. Sin embargo, el decil más rico consigue “compensarlo” porque “ahorran” 200 euros al mes en ocio, ropa, transporte y artículos para el hogar.







Es el caso, por ejemplo, de las prendas de vestir. En 2019 el 10% más rico gastaba en ropa 185 euros al mes que redujo a 152 en 2022. Un margen de recorte que las familias con menos ingresos no tienen porque gastan menos de 50 euros mensuales en ropa. Para ellos, el recorte es casi imperceptible: entre tres y cinco euros al mes menos que antes de la pandemia.

Todos los hogares gastan menos en volar que antes de la pandemia, pero la mitad con menos ingresos apenas recorta unos euros al mes en irse de viaje. Para los hogares con más renta el dinero que empleaban en vuelos se reduce hasta 11 euros mensuales. Es decir, 130 euros menos al año.

Recortan también en el servicio doméstico. El 10% más rico es el que más dinero destina a esta prestación y el que más recorta en ella. En 2019 gastaba 113 euros al mes. En 2022, 82 euros mensuales en servicios del hogar. Para las familias más pobres el gasto aumenta algunos céntimos hasta gastar casi 8 euros al mes.

Otro ejemplo lo encontramos en el gasto en salir a comer fuera. Los grupos más pobres apenas lo reducen. El 10% más rico gasta en restaurantes 442 euros al mes en 2022, diez veces más que el decil más pobre, a pesar de gastar 20 euros menos que antes de la pandemia.

En el siguiente gráfico puedes ver la variación del gasto en 78 productos, desde lo que gastan las familias en restaurantes a lo que destinan a libros o café. Los hogares están agrupados en 10 grupos según su nivel de ingresos. Así, el decil 1 corresponde al 10% más pobre, el decil 2 a quienes están entre el 10% y 20% más pobre y así sucesivamente hasta llegar al decil 10 que se corresponde con el 10% más rico.



Así ha cambiado el gasto tras la pandemia para cada producto y servicio Gasto medio mensual para cada decil de gasto en 2019 y 2022 por cada producto o servicio Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares (INE)



Son solo algunos detalles que ilustran cómo las familias con menos recursos tienen menos posibilidad de recortar en bienes no esenciales porque ya gastan poco en ellos. Raymond Torres explica que en algunos casos han intentado consumir menos incluso en productos esenciales, por ejemplo, eligiendo productos de marca blanca para destinar menos dinero a la compra. Pero apenas pueden beneficiarse de los descuentos o cambiar a artículos con un precio más bajo porque, según explica, ya compran lo más barato posible.

Otra dificultad para reducir gastos la encuentran en la incapacidad de adelantarse a la compra de “bienes duraderos”, por ejemplo, muebles y electrodomésticos. Mientras que el 10% más rico se ahorra 46 euros en este apartado, quienes están entre los hogares con menos ingresos no han podido adelantar la adquisición de estos productos para evitar la escalada de precios mes a mes.

Por ejemplo, las familias con menos ingresos suben su gasto en grandes aparatos domésticos, como lavadoras o neveras, mientras los más ricos lo reducen ligeramente. Es, además, el que más “ahorra” en servicios de reparación de vivienda, en los que gasta de media 13 euros menos que antes de la pandemia. Los hogares con menos ingresos también reducen su gasto, pero solo en tres o cuatro euros al mes.

El detalle de este tipo de productos lo obtenemos gracias al desglose del INE en más de 100 productos y servicios que permite ver cómo ha cambiado el gasto para cada grupo de ingresos antes y después de la pandemia. Se ve, entre otras cosas, la subida del coste de vida en aquellos productos más afectados por la inflación y que componen la cesta de la compra.

Puedes ver en el siguiente gráfico cuáles son los artículos a los que destinan una mayor parte de su gasto las familias en función de su nivel de ingresos.



En qué gastaron las familias en 2022 El gasto medio de las familias según su decil de ingresos agrupado por tipo de productos.

Pincha en cada grupo de gasto para ver más detalle. Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares (INE)



Entre los tres gastos principales de los hogares se encuentra, independientemente de la renta, la comida. De media, las familias gastan 10 euros más al mes en carne. En pan y cereales, los hogares que pertenecen al 30% más rico también aumentan su gasto en unos 10 euros al mes. Para los más pobres el crecimiento de gasto es algo menor, de unos cinco euros.

Los lácteos son uno de los productos en los que más se incrementa el gasto, en el 10% más pobre pasa de 22 euros al mes en 2019 a 30 euros en 2022. La diferencia de gasto crece a medida que aumentan los ingresos de las familias hasta alcanzar el decil más rico que destinó 72 euros en 2022 a leche, queso y huevos, aproximadamente 16 euros más que antes de la pandemia.

De los gastos relacionados con vehículos y otros medios de transporte, la gasolina es al que más dinero dedican todas las familias, salvo el 10% más rico, que gasta más en comprar coches. Es también el único gasto relacionado con los automóviles que no se reduce. Si bien es cierto que la subida se ha visto moderada por las ayudas a la inflación, que establecieron un descuento al precio de la gasolina en un intento de paliar los efectos de la crisis. Como esta, muchas de las medidas implementadas han sido políticas generalizadas para toda la población.

“¿Hay una manera mejor de afrontar este tipo de crisis?”, se pregunta el director de Coyuntura de Funcas. Los expertos coinciden: “Sí, centrando las ayudas fiscales en función del nivel de renta. Esto aboga en contra de recortes generalizados que no discriminan entre hogares con recursos altos y hogares más desfavorecidos. En cambio, se pueden focalizar las subvenciones para que aquellos con menor renta no sufran el impacto de la inflación o, por lo menos, no de manera tan desproporcionada”.