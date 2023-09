Ryanair es condenada a pagar más de 115.000 euros a un tripulante por despedirle por hacer huelga

Condena a Ryanair a pagar más de 115.000 euros a un tripulante de cabina al que despidió en los paros de 2019, por vulnerar su derecho fundamental a la huelga. Un juzgado de Málaga ha estimado la demanda del trabajador, que se negó a cumplir con un cambio de vuelos en el mismo día de huelga, una conducta que ha amparado la magistrada frente a la conducta de la aerolínea, que le echó por “incumplir los servicios mínimos”.

La justicia declara nulo el ERE de Ryanair que motivó la huelga de 2019

El sindicato USO ha difundido la sentencia este viernes y ha mostrado su satisfacción ante un fallo “que pone de manifiesto, una vez más, el permanente empeño de la irlandesa en impedir el derecho a huelga de los trabajadores en España y recortar sus derechos laborales”.

La magistrada María Valle Maestro, que analiza este despido, recuerda que el Supremo ya condenó a Ryanair por vulnerar el derecho de huelga de los sindicatos convocantes de esta huelga de 2019 (USO y SITPLA) y de los trabajadores durante las protestas.

En este caso, el trabajador –también sindicalista y representante de la plantilla en el comité de huelga, con casi 12 años de antigüedad– fue notificado para cumplir operar dos vueltos dentro de los servicios mínimos de una jornada de huelga. El tripulante acudió a su puesto para cumplir con este encargo, pero el mismo día de huelga Ryanair le cambió la orden para operar dos vuelos distintos.

El tripulante se negó a cumplir con este nuevo mandato, que entendía que incumplía los servicios mínimos ya asignados y su derecho fundamental a la huelga. En un clima de “tensión”, recoge la sentencia, miembros de la dirección de Ryanair convencieron a otros trabajadores para cumplieran con estos vuelos, mientras el representante sindical explicaba a sus compañeros que no aceptasen el cambio porque la compañía estaba violando los servicios mínimos.

Ryanair despidió finalmente al trabajador y sindicalista por un “incumplimiento grave y culpable” al no operar los vuelos asignados.

95.000 euros en salarios y 20.000 de indemnización

La magistrada concluye que “la no prestación del servicio por parte del actor, no merece el calificativo de grave y culpable”. “El ejercicio del derecho de huelga justificó la negativa del actor a no cumplir unos servicios esenciales que entendía que vulneraban su derecho fundamental, como posteriormente se puso de manifiesto, al ser anulado el Decreto de servicios mínimos y declarado que la conducta de la empresa vulneró el derecho de huelga de los trabajadores”, recoge en la sentencia.

Es decir, que el mandato que el trabajador incumplió “era ilegal”, como declaró el Supremo, “y ello, evidentemente, reduce el grado de gravedad y

culpabilidad de aquel“, concluye la magistrada, que considera que Ryanair por su parte con su actuación ”trató de impedir el ejercicio del derecho de huelga del trabajador“, como también opinó el Ministerio Fiscal.

Así, al haber vulnerado el derecho fundamental de huelga del tripulante de cabina, la jueza condena a Ryanair por despido nulo a la readmisión del afectado en su puesto, a pagarle los salarios dejados de percibir desde diciembre de 2019, que ascienden a 95.268 euros, y también al pago de una indemnización de 20.000 euros por los daños morales ocasionados.

En total, la aerolínea irlandesa de bajo coste debe abonarle más de 115.000 euros por este despido considerado abusivo. La sentencia puede ser recurrida por la empresa, algo que elDiario.es ha consultado a Ryanair, pero aún no ha obtenido respuesta.

Abuso reiterado de Ryanair

Con esta nueva sentencia, USO sostiene que “la reiterada vulneración de los derechos constitucionales de los tripulantes de cabina por parte de Ryanair ha quedado demostrada en todas y cada una de las huelgas convocadas por USO”.

“En especial llama la atención el sistemático abuso y tergiversación del ius variandi empresarial de Ryanair a la hora de implantar unilateralmente, y con total impunidad, cambios de transcendencia en las condiciones de trabajo de sus tripulantes de cabina, y que los tribunales e Inspección de Trabajo continúan reprobando”, añade el sindicato.

En la última huelga, que se inició en verano de 2022, Ryanair volvió a despedir a decenas de tripulantes de cabina por incumplir los servicios mínimos en casos similares a este. De momento, USO ha anunciado una primera sentencia que reconoce el despido nulo de una afectada por vulnerar su derecho fundamental a realizar el paro.