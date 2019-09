Cordobilla de Lácara (Badajoz) repetirá el 17 de noviembre las elecciones municipales

Cerca de 800 vecinos del municipio pacense de Cordobilla de Lácara están llamados a las urnas el próximo domingo 17 de noviembre para elegir a su alcalde o alcaldesa, después de que el escrutinio de los comicios locales del pasado 26 de mayo fuera declarado nulo por irregularidades.



El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el real decreto por el que se convocan las elecciones locales en 35 municipios en los que no se presentó ningún candidato para los comicios del 26 de mayo y en otros tres, entre ellos el de Cordobilla de Lácara, cuyo escrutinio fue anulado por irregularidades.



Los otros dos municipios son Granja de la Costera (Valencia) y en una de las mesas electorales de Burela (Lugo). El escrutinio de estas tres mesas electorales (La Granja de la Costera y Cordobilla de Lácara se componen cada una de una única mesa electoral) fue declarado nulo por haber incurrido en irregularidades", señala en el escrito.



En virtud del real decreto que ha aprobado el Consejo de Ministro, también se celebrarán elecciones locales en 31 municipios de Navarra, tres de Burgos y uno de Gipuzkoa en los que, según la ley electoral, se procede "en el plazo de seis meses" a la celebración de elecciones parciales ya que no se presentaron candidatos.



La campaña electoral en estos ayuntamientos tendrá una duración de 15 días, que comienza en la medianoche del 1 de noviembre y finaliza a las veinticuatro horas del 15 de noviembre.



Según lo estipulado en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, en estos supuestos se debe efectuar una nueva convocatoria electoral, pero limitada al acto de la votación, de manera que en estas tres mesas las elecciones se celebrarán el 17 de noviembre pero no se realizará campaña electoral.



Además, se convocan elecciones en Castilla y León en 88 entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio (34 en Burgos, 44 en León, seis en Soria y cuatro en Palencia), en donde no se presentó ninguna candidatura para las elecciones del pasado mayo.



"Las elecciones a entidades locales de ámbito inferior al municipio -alcaldes pedáneos u órganos unipersonales por debajo de los ayuntamientos- las convoca normalmente cada comunidad autónoma, pero para los comicios del pasado 28 de mayo la comunidad de Castilla y León prefirió que la convocatoria la realizase el Estado"