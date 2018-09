Es imprescindible un plan estratégico para atraer turistas a Badajoz, plantea PSOE

El Grupo Municipal Socialista de Badajoz considera "imprescindible" un plan estratégico de turismo para la ciudad, así como un mayor presupuesto en este área, así como que se amplíe el número de aperturas de los monumentos y dar más promoción exterior para que vengan más visitantes.

El concejal Luis Tirado ha señalado en rueda de prensa que el turismo debe ser un motor principal de desarrollo de Badajoz, ya que ahora mismo el equipo de Gobierno en esta materia está "perdido" y no tienen "coherencia ni continuidad" en sus propuestas.

A su juicio, no es el mejor momento para vender la ciudad por el estado de "dejadez, desidia y abandono" en la que se encuentra y los socialistas son conscientes de que no pueden presentar un escaparate ficticio a los potenciales turistas, por lo que hay que "mimar" el turismo y promocionarlo con orgullo.

Incumplimientos

Ha citado algunas promesas electorales del Grupo Popular de 2015 que no se han cumplido en este ámbito, como que Badajoz sea destino de congresos y eventos profesionales, consolidación y mejora del turismo gastronómico, que sea capital mundial de la dehesa, destino turístico de ciudad sanitaria o referencia de compras en Extremadura y Alentejo (Portugal).

También se ha referido a la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional del Carnaval, Semana Santa y Almossassa. "El PP trabaja el turismo con desgana y no termina de consolidar los conceptos de ciudad universitaria, de compras o de dehesa", ha agregado.

Asimismo, se ha remitido al programa de 2011 del que tampoco se han llevado a cabo iniciativas como la imagen corporativa de marca turística, ayudar a la formación de consorcios y grupos empresariales y el plan Bem vindo para la acogida de visitantes portugueses.

Patrimonio

El edil socialista ha criticado que se promocione la ciudad para los habitantes de Badajoz y no para que venga a ella la gente de fuera de la localidad y de la región, así como que se recupere el patrimonio histórico para después no mantenerlo o que estos solo se abran en ocasiones concretas y no tengan guías turísticos.

Por otro lado, se ha alegrado de que la Eurociudad entre Badajoz, Elvas y Campomaior considere prioritario el turismo y que se haya aprobado una promoción externa.