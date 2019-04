PSOE subraya su apuesta por el medio rural y la lucha contra la despoblación

La candidata del PSOE al Congreso por la provincia de Cáceres Belén Fernández ha subrayado el compromiso real del Gobierno de Pedro Sánchez por el medio rural, materializado con la creación del Comisionado para el Reto Demográfico, y frente a "otros partidos que solo hacen declaraciones de intenciones".



Fernández ha hecho estas declaraciones durante su visita al mercado de Pinofranqueado (Cáceres), acompañada del alcalde, José Luis Azabal. Dentro de la apuesta por el medio rural, ha destacado algunas medidas del PSOE como la banda ancha en todos los puntos de la geografía y un plan nacional específico para que la formación profesional y la educación estén presentes en todos los pueblos.



También ha mencionado el impulso económico de los territorios apostando por el desarrollo de las energías renovables y la industria paralela que se mueve en torno a ella, informa la Agencia Efe.



La candidata se ha referido igualmente al impulso del turismo sostenible en los pueblos para que se genere empleo estable y los jóvenes no se vean obligados a marcharse.



"Y porque la igualdad de oportunidades y capacidad de emprender no dependa del lugar de donde se viva sino de que las oportunidades de la administración sean reales, simplificando trámites administrativos y burocráticos", ha añadido.



Además, ha destacado que la igualdad real y efectiva "siempre ha sido una seña de identidad" del PSOE, del que ha resaltado su compromiso por eliminar la brecha salarial y porque las mujeres "se sientan libres y seguras y no criminalizadas ni en situación de vulnerabilidad por el hecho de ser mujer".



"Un mensaje que el PSOE siempre ha tenido muy claro a pesar de los intentos del PP por tergiversarlo y desvirtuar el mensaje de violencia de género", ha apuntado Fernández.



En este sentido, ha indicado que "la violencia de género es la violencia que se ejerce sobre la mujer por el simple hecho de ser mujer, hay otros tipos de violencia también tipificadas como delito en el Código Penal pero no son violencia de género".



Fernández ha recordado las "escandalosas cifras" de esta lacra, pues "no puede ser que desde 2017 hayan muerto más de 120 mujeres, tengamos más de 170.000 denuncias por violencia de género y más de 6.000 denuncias por agresiones de tipo sexual".



Ha aludido al informe de la Fiscalía General del Estado que cifra en un 0,01 % el porcentaje de denuncias falsas, por lo que, a su juicio, "el discurso del PP es un discurso que criminaliza a las mujeres y criminaliza a las mujeres más vulnerables".