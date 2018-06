Vara rechaza entrar en el Gobierno de Sánchez por su compromiso con Extremadura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció un puesto en el Consejo de Ministros al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, una oferta que declinó por el pacto con los extremeños que eligieron en 2015 y porque ya es el candidato a los próximos comicios.

Así lo ha asegurado confirmado el propio Fernández Vara, que aunque no ha desvelado de qué departamento se trataba, ha explicado que le llamó el pasado sábado y le comentó su interés en que formara parte del Gobierno, un gesto que agradece.

En declaraciones a la Agencia Efe ha señalado que el domingo 25 de mayo de 2015 hubo gente "que cogió el DNI y la papeleta del PSOE y fueron a meterla en una urna" y para él "eso es un pacto eterno y la gente que no ha estado en estas posiciones no sabe lo que representa". Por este motivo, tenía claro que no aceptaría el ofrecimiento desde el primer momento, además de que ha recordado que es el candidato para las próximas elecciones autonómicas de 2019.

El equipo de Sánchez

"Hay cosas que no se pueden romper", ha reiterado Fernández Vara, que ha calificado como ‘muy potente’ el equipo que está conformando Pedro Sánchez. Con "guiños" como la designación de Josep Borrell al frente de Asuntos Exteriores o Carmen Calvo, que tuvo un papel destacado en relación a la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

"De verdad alguien pensaba que iba a ser un gobierno que dejara dudas", se ha preguntado Vara, que también ha destacado el nombramiento de Nadia Calviño, alta funcionaria de la Comisión Europea, como la ministra de Economía, de la que ha resaltado su gran preparación, por "el mensaje que manda a los mercados" "Me da mucha tranquilidad, este país necesita ir creciendo para equilibrar las cuentas", ha concluido el presidente extremeño.