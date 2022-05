No diga universidad privada, diga Basque Culinary Center

No salgo de mi asombro al comprobar cómo nuestras administraciones públicas (Gobierno vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa y Ayuntamiento de Donostia) apoyan económicamente y regalan —en el caso del consistorio— una parcela de 5.500 metros cuadrados para que una universidad privada se establezca en Gros, uno de los barrios de la ciudad más caros, más densos y con notables necesidades de servicios públicos. Y también me asombra, todo hay que decirlo, la poca de oposición y crítica que ha encontrado el proyecto.

Por si fuera poca la generosidad de regalar una parcela de uso comunitario —en la que podrían construirse viviendas para jóvenes, centros de día o residencias para mayores, en una ciudad con enormes problemas de acceso a la vivienda para los jóvenes—, el obsequio se completa, por ahora, con 24 millones de dinero público para la construcción de un centro universitario privado.

Sorprende mucho que nuestras autoridades sí perciban la necesidad del Basque Culinary Center (BCC) de expandirse hacia su segunda parcela de regalo —la de Miramón también le salió en un ‘rasca y gana’—, y que, por el contrario, no vean la necesidad de dar respuesta a la gran demanda de vivienda existente por parte de la juventud del barrio. Claro que, muy posiblemente, haya quien piense que destinar una parcela pública de Gros a viviendas para jóvenes sea poco menos que una “exquisitez”.

Lo cierto es que la realidad está dibujando un panorama preocupante. Hace un tiempo escribí un artículo crítico sobre la promoción, por parte del Gobierno vasco, de una universidad privada en Gasteiz, Euneiz, que incluso competía en oferta con la universidad pública vasca. Es más que evidente que aquello no fue un accidente, sino que formaba parte de una política activa en perjuicio de lo público en el ámbito de la educación universitaria.

Ahora, se ve que embelesados por el atractivo de la formación de futuras estrellas de fogones de postín y por la empalagosa etiqueta de “gastronomía envidiable” de nuestra ciudad, nos han cocinado otra sede del Basque Culinary Center, centro que pertenece a Mondragon Unibertsitatea (MU). La MU, en realidad, no deja de ser una universidad privada como lo son la de Deusto, regida por la Compañía de Jesús, o la Universidad de Navarra, por el Opus Dei.

Ése es otro de los aspectos más preocupantes del asunto: no sólo es que las administraciones públicas no vean o no quieran responder a necesidades de la juventud, como el acceso a una vivienda, y regalen una parcela y dinero para al negocio de la MU, sino que tampoco ven o no quieren responder a las necesidades existentes en el Campus de Gipuzkoa de la Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco (EHU/UPV).