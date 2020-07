Hace un año sentaron en el banquillo a las empresas Eulen y Palicrisa

El TSJEx ha condenado a Eulen, contrata de limpieza de los hospitales de Badajoz (Universitario y Perpetuo Socorro-Materno Infantil) y Palicrisa, la empresa que prestaba previamente el servicio, a indemnizar con 34.000 euros a cada una de las 12 limpiadoras que demandaron por vulneración del derecho fundamental a la igualdad salarial, ha informado el sindicato USO.

Cada perjudicada por la discriminación salarial deberá recibir 2.746,72 euros en perjuicios reales, y en concepto de daños morales 6.251 euros de Eulen y otros 25.000 de Palicrisa, recoge la organización sindical en un comunicado de prensa.

Las trabajadoras prestan servicio en el complejo hospitalario y ninguna de ellas percibía el plus de peligrosidad (plus peligroso tóxico-penoso) que sí recibían sus compañeros hombres. "El plus suponía un 15 % del salario para unos y hasta el 30 % para otros".

Las 12 limpiadoras ya habían demandado a Eulen y por extensión a Palicrisa, empresa que estableció las condiciones salariales antes de ser relevada por la primera, en primera instancia en Badajoz.

En principio el Juzgado de lo Social nº 4 de Badajoz no había estimado perjuicio y había fallado a favor de las empresas.

De todas maneras la nueva sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo

Derecho a la igualdad

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), al recurso presentado por los servicios jurídicos de USO-Extremadura, revoca el fallo de primera instancia y declara "la vulneración del derecho fundamental a la igualdad".

Se considera probado el trato discriminatorio de que el plus se abonara a los trabajadores varones y no a las trabajadoras que hacían el mismo cometido.

Por ello, el TSJEx estima una lesión a los derechos fundamentales y establece tres tipos de compensación a cada una de las demandantes, a sumar entre ellas: a Palicrisa, en concepto de daños morales, 25.000 euros; a Eulen, 2.746,72 en concepto de daños reales; y también a Eulen, 6.251 euros, por daños morales.

"Es indignante que el avance hacia la igualdad salarial deba hacerse a golpe de sentencia. En este caso, ni siquiera hablamos de una brecha salarial en función de unas tareas más feminizadas y precarias, sino de igual trabajo, igual salario. Ni esas condiciones elementales se cumplían", reprocha USO.

Demuestra que la brecha que "a veces se quiere invisibilizar, efectivamente existe", ha denunciado la secretaria de Igualdad de la Federación de Servicios de USO, Ana Belén Palacios.

La limpieza de hospitales de Badajoz prestada por Eulen tiene una plantilla de unos 200 trabajadores, de los cuales el 80 % son mujeres.