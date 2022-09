Estela Carballo, paciente con cáncer: “Haciendo pública mi situación en redes sociales es la única manera de que me hagan caso”

Estela Carballo no puede esperar más. Padece cáncer desde hace casi un año y medio, y se encuentra a la espera de una segunda intervención que teme que se pueda retrasar más de lo aconsejable por la burocracia y las listas de espera. A pesar de ello, su voz suena alegre a través del teléfono y su actitud desprende optimismo.

En mayo de 2021 le comunicaron que tenía cáncer en estadio 4 de origen ovárico y que estaba extendido por otras partes de su cuerpo. Enseguida comenzó un “tratamiento muy fuerte” de quimioterapia para reducirlo y en octubre se sometió a una intervención para extirpar los ovarios, el útero, la vesícula, ganglios linfáticos..., según explica. Pero el pasado agosto el cáncer volvió a aparecer, esta vez en el hígado y con origen metastásico.

Estela Carballo debe ser operada de nuevo. Tiene cita el 24 de octubre en el Hospital Universitario de Badajoz, donde le explicarán la intervención en una consulta habitual previa a cualquier operación, pero debe acudir con sus informes médicos -ya tiene las pruebas realizadas- y al menos 2 ciclos de quimioterapia, teniendo en cuenta que entre sesiones debe haber un intervalo de 21 días.

Pero tras meses de sesiones, sus venas no aguantan más. Por eso fue propuesta para reservorio, un dispositivo para recibir la quimioterapia a través de un catéter. Tal era su urgencia, que tras conocer cómo se lleva a cabo su implantación decidió que fuera con anestesia local en lugar de general. “Me han explicado que así dolerá, pero de esta forma me salto la consulta del anestesista, puedo finalizar la quimioterapia y operarme del hígado”, afirma.

Este jueves tendría que seguir con un nuevo ciclo de quimioterapia pero su sorpresa ha llegado cuando le han dicho que ni siquiera aparece en la lista de espera para la implantación del reservorio “y encima cuando vas a reclamar te dicen que hay mucha lista de espera, pero también que hay medios, que están dotados pero no están habilitados. ¿Tú puedes entender eso?”. Así que Estela puso el viernes pasado una reclamación en Atención al Paciente del Hospital de Mérida y ha hecho pública su situación en las redes sociales “porque los propios profesionales del centro me dijeron que es la única manera de que me hagan caso”.

Esta martes, bien por la reclamación sanitaria o bien por la 'magia' de las redes sociales, donde su denuncia se ha compartido más de 1.400 veces hasta el momento, el Servicio Extremeño de Salud le ha comunicado que tiene cita el 29 de septiembre para disponer del reservorio y continuar con la quimioterapia, aunque ya no tendrá tiempo de finalizar el último ciclo para la consulta de Cirugía en Badajoz.

“A los políticos solo les pido humanidad porque nadie está exento de que le pueda pasar lo que me está pasando a mi, y prioridad porque el cáncer te puede costar la vida, aunque no dudo que hay muchas otras intervenciones importantes”, sostiene Estela, que, eso sí, pone en valor el trabajo de “médicos, persona de enfermería y todo el personal sanitaria que se multiplica por dos y por tres para ofrecer una buena atención a pesar de sus limitaciones”.