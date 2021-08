Casado carga contra el Gobierno por "celebrar" la evacuación de Afganistán: "No es ético"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha cargado contra la gestión del Gobierno central de la evacuación de Afganistán por "presumir" de la misión militar. "Ningún mandatario internacional se ha atrevido a celebrar el drama, el horror que estamos viendo en Afganistán. No es ético", ha manifestado en el acto para arrancar el curso político que tradicionalmente organiza el PP gallego a finales de agosto.

El líder de los populares ha insistido en sus críticas no solo en materia de política exterior, sino también en asuntos con la política energética, que ha calificado de "errática". Casado ha criticado al Gobierno por lo que considera una "demonización" todas las formas de generación: "Centrales que habían hecho sus infraestructuras para no contaminar; ahora se quejan de la eólica, de la hidráulica, de la nuclear... ¿A qué vamos a llegar, a lo que dicen los ministros de Podemos, a no consumir energía? ¿Volvemos a la cueva?".

En España, ha continuado, hay un "mal Gobierno" que hace que el país "no esté yendo bien" y él se propone "darle la vuelta como a un calcetín". El equipo de Pedro Sánchez es "arrogante" al "celebrar supuestos triunfos", ha añadido y ha recriminado el tono empleado al hablar de recuperación económica de la vicepresidenta Nadia Calviño por señalar que España volverá a las cifras previas a la pandemia en 2023: "¿Por qué hay que aplaudir esto?".

Tampoco, a su juicio, se puede enorgullecer el Gobierno central de la campaña de vacunación contra la COVID y sus altos índices de participación. El fármaco, ha argumentado, lo ha suministrado la Unión Europea y lo han administrado las comunidades autónomas.

Pese a todas las críticas, Casado ha defendido que el partido que preside actúa con "sentido de estado". "El PP es un partido de gobierno incluso cuando está momentáneamente en la oposición", ha afirmado. Ha asegurado que la mano de los populares ha estado "tendida" al Gobierno para cuestiones como la gestión de los fondos europeos o la creación de un órgano independiente para la renovación de los órganos judiciales, pese a que el bloqueo del PP ha provocado que el Consejo General del Poder Judicial cumpla mil días en funciones. Casado ha insistido, sin embargo, en que su actitud es de colaboración y ha atribuido la falta de acuerdos en estos asuntos a que se ha encontrado con "un no es no, un cordón sanitario" del Gobierno.