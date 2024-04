Rueda critica a Sánchez por su posible renuncia: “Es una mezcla de victimización y ataque directo, de crispación”

El presidente de la Xunta se ha mostrado sorprendido por el anuncio de Pedro Sánchez sobre la posibilidad de dejar su cargo al frente del Gobierno estatal: “Parece bastante increíble; aún lo estamos asimilando”. Esa fue su primera reacción horas después de conocerse la carta en la que Sánchez anuncia que se toma unos días de reflexión ante la “campaña de acoso” contra su esposa. Después, Rueda pasó a la crítica: “Ni España ni Galicia se merecen esto”. La misiva es, en su opinión, “una mezcla de victimización y ataque directo, de crispación” por parte del presidente del Gobierno central.

En línea con el argumentario de su partido expresado por Alberto Núñez Feijóo o Miguel Tellado, el también presidente del PP gallego ha asegurado que la decisión de Sánchez “responde a una planificación y un interés personal” y constituye “una enorme irresponsabilidad”. Después de que la propia organización que ha presentado la denuncia contra Begoña Gómez, la ultra Manos Limpias, haya admitido que la única base son informaciones publicadas en medios de comunicación que podrían ser falsas, Rueda ha insistido media docena de veces en sus declaraciones este jueves en que “lo que tiene que hacer” Sánchez es “dar explicaciones cuanto antes” sobre “unos hechos que se han puesto encima de la mesa”.

En opinión de Rueda, el anuncio deja al país “en la incertidumbre y el desconcierto” y los países e instituciones que estén observando lo que ocurre en España “no darán crédito”. Tomarse cinco días para meditar, insistió no es “serio en absoluto”. “Tiene todo el derecho a tomar las decisiones que sean pero no después de hacer esta performance”, manifestó. No quiso pronunciarse sobre si Sánchez debería someterse a una moción de confianza: “Es tan difícil hacer predicciones ante este abismo de incertidumbre”. Lo que le pide el lunes el presidente gallego es que ponga fin a la “inestabilidad”.

También han reaccionado al anuncio de Sánchez los socialistas gallegos y el BNG. Besteiro, que el domingo afronta el congreso del PSdeG que elegirá a la nueva ejecutiva de su partido con él como secretario xeral, trasladó su apoyo al presidente del Gobierno en un vídeo. Se remitió a las causas judiciales abiertas contra él que lo obligaron a alejarse de la política en 2016 y que fueron archivadas: “Sé exactamente por lo que estás pasando. Esa impotencia, esas calumnias de la derecha, una campaña sucia que parece no tener fin, el precio que pagas tú y el que paga tu familia. Lo sé perfectamente. Pero gracias por demostrar que en la política no todo vale. Tienes todo mi apoyo”.

Este jueves se extendió sobre el asunto la viceportavoz del grupo socialista en el Parlamento y exalcaldesa de Lugo, Lara Méndez, que le pidió a Feijóo que ponga fin a lo que considera “la oposición más sucia de la historia de la democracia”. Aseguró que no es la primera vez que el líder del PP despliega “maniobras políticas” para “acabar con la vida política de sus rivales” porque eso ya ocurrió en Galicia. Hizo referencia a la campaña de 2009 en la que el líder popular, entonces por primera vez candidato a la Xunta, recurrió a presentar al entonces presidente gallego, el socialista Emilio Pérez Touriño, como un derrochador por los coches oficiales y en la que hubo “ataques personales” al vicepresidente, el nacionalista Anxo Quintana. El “juego sucio”, añadió Méndez, “intenta conseguir por la vía de las denuncias falsas y los ataques a las familias lo que no consigue en las urnas”.

La líder del BNG, Ana Pontón, le ha trasladado su solidaridad “en lo personal y en lo emocional” a Sánchez en una publicación en X (antes Twitter), en la que asegura que en Galicia son conocidas “las campañas sucias del PP”. “Siempre merece la pena luchar por una sociedad mejor ante quien piensa que en política todo vale”, escribió. El diputado nacionalista gallego en el Congreso, Néstor Rego, ha reclamado que la legislatura continúe para que el Gobierno central cumpla los compromisos adquiridos en el acuerdo de investidura. Para Rego, la situación judicial tras la denuncia, que Manos Limpias admite que podría basarse en información falsa, es “el colmo del cinismo” y una evidencia de que existe “lawfare al servicio de las fuerzas más reaccionarias”. “El BNG respeta la decisión de Pedro Sánchez ante el ataque que vive en primera persona y el ámbito de su familia”, dijo y le manifestó su “empatía desde el punto de vista humano”.