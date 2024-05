Enrique Gómez: “Queremos que el Gobierno central haga caso a la ONU, sea contundente y defienda la Ley de Memoria Democrática”

¿Cómo valoran desde la asociación el informe emitido desde Naciones Unidas en relación a la memoria democrática en España?

Ha supuesto una inyección de moral para las víctimas. Con este informe, la ONU nos da la razón a las víctimas reconociendo que las presuntas leyes o planes de concordia tapan las violaciones de derechos humanos del franquismo. La Organización de las Naciones Unidas deja claro que PP y Vox no condenan el franquismo ni la dictadura y vulneran la obligación del Gobierno de garantizar la memoria democrática. Sentimos que se reconoce en la esfera internacional que las políticas de memoria que propone la ultraderecha, con el apoyo de la derecha, basadas en el odio y el rencor, son un paso atrás, y suprimen los pocos avances que se habían conseguido a lo largo de todos estos años de democracia en España.

¿Qué esperan ahora?

Esperamos que, ante la gravedad del informe que ha hecho público la ONU, el gobierno de España defienda Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. Una ley todavía vigente. La ONU habla en su texto de puntos concretos que España ha aceptado en tratados internacionales y la Ley de concordia violaría. Por lo tanto, España no se puede declarar en rebeldía en este sentido. Queremos que el gobierno central actúe con contundencia.

¿Se ha hecho partícipes a las asociaciones y entidades que trabajan por la memoria democrática en la redacción de la nueva Ley de concordia, o conocen el texto?

Queremos recordar que el anuncio de esta ley, en la que ponemos la palabra concordia entre comillas, se anunció ya con cierto grado de indignidad, porque hicieron coincidir su presentación con el 20N, y por el procedimiento de urgencia.

En cuanto al texto, no se sabe nada de cómo se va a desarrollar. Tampoco nos han hecho partícipes. Pero sí que hemos tenido acceso a un texto de Castilla y León, y nos da la razón sobre las líneas que va a llevar la Ley de Concordia. Un relato blanqueador del Franquismo, que escenifica que no hubo golpe de Estado, y en el que se considera que las víctimas no existen porque son bajas aceptables.

Tras hacerse público el informe de la ONU, desde el Gobierno de Aragón se han pronunciado y aseguran que hay “errores”. ¿Qué responden desde ARMHA?

No conocemos el texto en el que se basa la Ley de Concordia, pero sí sabemos que los relatores de la ONU certifican que con la derogación de la Ley de Memoria Democrática se están vulnerando derechos humanos, Y no lo decimos nosotros, lo dice la Organización de las Naciones Unidas. El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza sí han cometido errores y, sobre todo, han faltado a la verdad en numerosas ocasiones.

¿Cómo ha sido la respuesta de las autoridades desde los dos últimos cambios de gobierno a nivel autonómico y de Zaragoza?

Creemos que no esperaban que hubiera una confrontación tan fuerte. Igual pensaron que este movimiento estaba movido por unas cuantas personas, muchas de ellas mayores. Por eso se están viendo obligados a responder. Hasta el momento, podemos decir que es falso que hayan aumentado asignaciones a proyectos de este tipo. Todos los años, desde el Gobierno de Aragón se sacaban 200.000 euros destinados a proyectos que había que presentar, ejecutar y justificar. Este año ese dinero se ha visto reducido en 90.000 euros.

Tampoco han apoyado el acto que todos los años se lleva a cabo en Torrero. Este año no hubo flores, ni megafonía, ni siquiera sillas para las personas (en su mayoría de avanzada edad) que asisten a este reconocimiento de las víctimas.

En este escenario, ¿cuáles son las acciones que se están llevando a cabo?

Este fin de semana se está llevando a cabo una inhumación en Sos del Rey Católico. También sabemos que se va a intervenir en una serie de fosas en Belchite. Pero en este escenario, en el que seguimos con presupuestos prorrogados, no sabemos exactamente cuáles son las acciones que se van a poder realizar. También se debe tener en cuenta qué en algunas localizaciones, dada su ubicación e importancia, se interviene directamente desde el Gobierno de Aragón y en otras se hace a través de las asociaciones.

¿Cuántas personas siguen desaparecidas en Aragón y cuántas fosas se han exhumado hasta la fecha?

En Aragón se ha intervenido en poco más de medio centenar de fosas. Se calcula que hay unas 10.000 personas desaparecidas, y de ellas se han encontrado unas 300. Pero hay fosas, como la de Belchite, en las que se han encontrado más restos de los que se esperaba, y esto nos ha hecho pensar que quizás se debería subir al alza el número de desaparecidos.

¿Son optimistas tras los últimos acontecimientos?

Nosotros siempre decimos que este el peor momento que hemos vivido. Hemos estado muchos años sin una Ley y sin reconocimiento alguno. Y lo que tenemos claro es que seguiremos adelante para que no se olvide que, en el año 36, ciudadanos y ciudadanas fueron sacados de sus casas, paseados y ejecutados con un tiro. Y todo, por tener unas ideas políticas diferentes, a veces, ni eso. Por ellos y ellas, seguiremos luchando.