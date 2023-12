Defende a Galega responde a Feijóo: “Nunca hubo mayor injerencia en la CRTVG que la ejercida por él y su sucesor”

“De manera expresa le he pedido que los medios públicos puedan trabajar si injerencias. Le he pedido volver al statu quo de RTVE y volver a los nombramientos por consenso de la dirección de RTVE y me ha dicho que no”. Las palabras de Alberto Núñez Feijóo tras su reunión con Pedro Sánchez han levantado la indignación de los trabajadores y colectivos que llevan años denunciando la manipulación de la CRTVG durante sus años en la Xunta y después con su sucesor, Alfonso Rueda, quien ha multiplicado su presencia en pantalla desde que arrancó la precampaña de las elecciones autonómicas.

“El mejor ejemplo de lo que significa decir una cosa y hacer la contraria” ha escrito en la red social X (antes twitter) el colectivo Defende a Galega, que precisamente hoy cumple 292 venres negros exigiendo el fin de la manipulación informativa y el cumplimiento de la Lei de Medios. “Nunca hubo en la CRTVG mayor injerencia que la ejercida por la Xunta que presidió Feijóo y ahora su sucesor. Pide nombrar directivos por consenso y aquí lleva años vulenerando la ley con un director (xeral) nombrado a dedo”, un texto que acompañan con el emoticono de la nariz de Pinocho.

Mientras Feijóo reclama ese “consenso” para elegir a la cúpula de RTVE, el máximo responsable de los medios públicos gallegos lleva más de una década en situación de interinidad “transitoria”. Alfonso Sánchez Izquierdo fue nombrado director xeral de la CRTVG en 2009, dos años antes de que entrase en vigor la Lei de Medios de Galicia, que exige desde entonces que la designación esté respaldada por una mayoría cualificada en el Parlamento.

Cinco años después, y ante la falta de ese mismo consenso para la renovación del cargo, Feijóo introdujo una reforma por la puerta de atrás en la ley de acompañamiento de los presupuestos: “Si en este momento no estuviese elegida la persona titular (…) el ejercicio de sus funciones corresponderá transitoriamente a la persona que sea titular de la dirección general de la Compañía”. Sánchez Izquierdo continúa agotando mandatos aferrado a su sillón pero en el foco de la justicia. Él y otros siete directivos de la corporación deberán sentarse en el banquillo acusados de acoso laboral. Buena parte de las declaraciones ante la jueza coincidirán con la campaña electoral.

Bajo la batuta de Sánchez Izquierdo, las denuncias por manipulación de unos informativos que funcionan “como correas de transmisión del PP” han sido constantes. Las protestas del colectivo Defende a Galega superan ya el lustro, un tiempo en el que algunos de sus rostros más significativos han sufrido represalias por significarse en esta reivindicación o por negarse a modificar informaciones. Su lucha fue galardonada con el Premio José Couso a la Liberdade de Expresión, una noticia que nunca apareció en la radio ni en la televisión pública.

Esta primavera, el ambiente “irrespirable” provocó varias jornadas de huelga y protestas, que alcanzaron las puertas del Senado cuando Feijóo era ya miembro de la cámara alta tras dejar la presidencia de la Xunta. Desde su llegada a Madrid, el líder del PP ha hablado en varias ocasiones de la exigencia de “despolitizar” los medios públicos. Una medida que su sucesor en Galicia, Alfonso Rueda, no considera trasladable a Galicia, porque allí “no se necesita”. Los trabajadores no lo ven así y llegaron a solicitar acciones urgentes de Xunta y Parlamento para frenar lo que ya definen como “delirio informativo partidista” de la corporación. Con la convocatoria de elecciones, temen que la situación se vuelva aún más complicada.