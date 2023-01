El presidente de la Xunta no aplicará la propuesta de Feijóo de despolitizar los medios públicos porque cree que la TVG no lo necesita

El apoyo del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a las propuestas que lanza desde la dirección del PP Alberto Núñez Feijóo es la tónica general. La sugerencia de que es necesario despolitizar varios entes públicos, entre ellos la Corporación Radio y Televisión Española (RTVE), no es la excepción. “Es muy bueno que los medios públicos no estén politizados”, dijo el responsable del Gobierno gallego. Lo que no va a hacer es trasladar la medida a Galicia porque, opina, no es necesaria: “Yo creo que [los medios públicos gallegos] no están [politizados]”.

En los 13 años que Alberto Núñez Feijóo fue presidente de la Xunta, el legado en los medios públicos gallegos incluye la decisión del nuevo equipo tras las elecciones de 2009 de nombrar como directora de informativos a Pilar Martínez, que había sido interventora electoral del PP, según reveló en su momento el PSOE en el Parlamento de Galicia. Ella se defendió asegurando que no había sido militante de la formación y que había ejercido su derecho como ciudadana. A su marcha, Feijóo dejó atrás una Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) que sigue sin aprobar un plan de igualdad mientras proliferan las quejas por contenidos machistas, que va camino de los cinco años de protestas promovidas por sus propios empleados contra lo que califican de “manipulación informativa” y que ha sido condenada por la Justicia por vulnerar la libertad de expresión de un trabajador. Esta decisión judicial pasó a ser firme con Rueda ya al frente del Gobierno gallego, tras suceder a Feijóo en este cargo y también como líder del PPdeG.

La lista más votada

A pesar del descontento y las voces críticas que se han escuchado entre los barones del PP contra la propuesta de Feijóo de que gobierne la lista más votada en las elecciones municipales, Rueda se mantiene a su lado también en este tema. Preguntado al respecto este jueves, tras la reunión semanal del Consello de la Xunta, recordó que la idea presentada por el líder del PP no es “ninguna novedad” y que la planteó repetidamente en su etapa en el Gobierno gallego.

Rueda la defiende con el argumento de que en las locales los ciudadanos eligen su papeleta “pensando en quién quieren que sea el alcalde o alcaldesa”. Dice desconocer si otros líderes del PP en las comunidades autónomas están en desacuerdo o hasta qué nivel. Él, asegura, les dará su opinión si se la solicitan, pero no va a tomar la iniciativa de tratar de convencerlos de las bondades de este modelo.